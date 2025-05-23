網民質疑MV瞓棺材抄Jungkook　AK直線抽擊：明目張膽地亂噏

「你都明目張膽地亂咁噏😂 咁我點解唔可以明目張膽地做自己喜歡嘅事情☺️」

男團MIRROR成員Anson Kong（AK）新歌《心死了幾百次》MV剛上架，故事講AK靈魂出席自己喪禮，當中畫面有瞓棺材一幕，不過就被網民質疑MV有抄襲之嫌，疑似抄正在當兵嘅韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook歌曲《Seven》MV，該網友更燥爆留言：「上次抄完 Jungkook《Standing next to you》，今次就抄《Seven》瞓棺材，點解可抄到咁明目張膽？仲要次次抄同一個人同一隻碟🙈」

而Jung Kook於前年推出嘅單曲《Seven》MV，其中一幕就係瞓棺材嘅Jung Kook死而復生，兩首MV相同之處，都有瞓棺材呢場戲，對於MV遭指控明目張膽地抄襲，身為當事人嘅AK點會啞忍，佢留言直線抽擊：「你都明目張膽地亂咁噏😂咁我點解唔可以明目張膽地做自己喜歡嘅事情☺️」對方繼續着AK應該要擺好做reference、做創作嘅界線，更揚言AK本人、甚至乎叫埋其粉絲去鬧佢都唔介意，激到AK再反擊：「你嘅意見我已經接收到 呢度有一拃沙 送畀你」明顯企到硬。

當中有網民留言撐AK：「係咪凡拍瞓棺材都係抄K-pop？真係死瞓棺材又算唔算抄呢？🤔」、「咁凡拍殯儀同葬禮場面都係抄 虧佢夠膽廢噏同屈人」亦有生粉（AK粉絲暱稱）就留言給老闆（AK暱稱）：「唔好覆佢啦 最緊要係做番自己🤪覆我哋仲好」