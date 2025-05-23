《殺神》外傳舉行全球首映　甄子丹一家三口出席與Ana握手問好

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的賣座動作片系列《殺神John Wick》（John Wick）一直大受影迷歡迎，而《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）即將於下月上映，影片昨日於英國倫敦舉行全球首映禮。除了女主角古巴女神Ana de Armas出席之外，「John Wick」奇洛李維斯（Keanu Reeves）與「失明殺手」甄子丹都有「驚喜現身」。

「宇宙最強」甄子丹全黑打扮架住黑眼鏡造型現身英氣十足，而他更偕妻子汪詩詩以及細仔甄濟嘉（James）一同出席，而James黑西裝黑超上陣似足父親於《殺神John Wick 4》的殺手造型。於紅地氈上Ana與一眾嘉賓逐一打招呼，其中她與子丹見面時邊握手邊交談。暫時未知甄子丹的角色「Caine」會否於外傳中出現。此外，「神奇先生」Pedro Pascal亦有「驚喜現身」首映。至於近期盛傳與Ana蜜運中的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）就未有出席緋聞女友的新片首映。不過，之前「靚佬湯」受訪時已自爆看過《芭》並大讚影片精彩。