去年9月留遺言！金賽綸被爆生前欠下數億韓圜

韓國女星金賽綸今年2月16日自殺身亡，終年24歲，她於2022年5月在首爾江南區清潭洞醉酒駕駛，撞毀交通燈、欄杆及變電箱等物品後不顧而去，她受查時一度拒絕進行吹氣測試，進行血液測試後證實血中酒精含量達0.2%，她最後被判罰款2,000萬韓圜（約11.6萬港元），而事件亦令她欠下巨額違約金。

今日（23日）有韓媒指金賽綸生前欠債數億韓圜，曾於去年9月8日凌晨2點左右在社交網的非公開帳號留下遺言，並請友人在她死後公開此截圖，她提到曾經借錢幫她的朋友名字：「這是我救過我人。」又指有人在她最艱難的時候離開她：「希望你們想一下我過去也幫過你們，我現在不會再有痛苦了。」當時兩名友人在金賽綸上載該文章10多分鐘後趕到位於首爾城東區的寓所，及時阻止慘劇發生。

知情人士向韓媒透露：「金賽綸當時有教人演戲，亦有在咖啡店、花店和酒屋做兼職，但依然因為經濟問題而感到不安。」消息指兩名來自偶像組合的友人及一名歌手朋友曾各自向金賽綸借出1億韓圜（約58萬港元），而演員A某及兼任歌手和演員的B某亦在金賽綸捲入醉駕案後借錢幫助她，曾兩度借錢給金賽綸的歌手C某表示：「我在2023年下半年借了1,200萬韓圜（約7萬港元）給她，2024年5月左右再匯了800萬韓圜（約4.6萬港元）給她。」而與金賽綸相熟的企業家D某就曾為金賽綸支付5,000萬韓圜（約29萬港元）的租屋保證金，而她生前的所屬事務所MANAGEMENT RUN就曾為金賽綸支付共6,000韓圜（約35萬港元）的手術費及住院費。