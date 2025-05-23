汪小菲天價婚禮被踩爆　Mandy捱批：鄉下硬學上流社會

已故台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲17日與新婚太太馬筱梅（Mandy）在北京一家四合院風格的飯店補辦婚禮，2人都是再婚，婚禮採取家宴形式，只邀請親朋好友出席外，更被爆出男方聘金高達人民幣666萬元（約723萬港元），中西婚紗也都是天價。

然而隨着婚禮照片曝光，日前禮儀專家李文則針對Mandy儀態點評，直指她不僅不會基本的酒杯握法，還將酒杯舉得比婚禮蛋糕還高，代表相當戲劇化、愛炫耀。此外，Mandy骨架寬大，無袖旗袍容易導致比例不協調，拍照姿勢更是不自然又做作，宣讀誓詞時整隻手握住麥克風的頭，「你覺得你是去KTV唱歌嗎？」；而汪小菲與Mandy皆是二婚，李文又提醒婚禮不該太過鋪張、炫耀，婚紗也不能有過多亮片、奢華設計，否則除了盡顯鄉土味，也會讓曾參與第一次婚禮的親友尷尬、不自在。

除了新郎與新娘，李文對於其親友的穿搭也十分不滿意，直指雙方母親穿著鮮豔、顯眼的紅色禮服，對於婚禮主角十分不尊重；Mandy閨密、八點檔女星許蓁蓁一身行頭也不合時宜，像是淡粉色洋裝色系太接近新娘白紗，上頭也過多華麗配飾，手上的名牌包更是張揚，老公Stanley則是從西裝、皮鞋、髮型到拍照姿勢都慘不忍睹，讓李文吐槽夫妻倆「果然是絕配」。

最後李文更向Mandy直言：「根深蒂固就是鄉下土生土長的話，千萬不要學習上流社會，老北京人很講究個人的素養，品味和禮儀。你的學歷，工作經驗，文化背景，國際視野沒有對方好的話就要好好學習，而不是像有些人自以為是，虛榮，高調，膚淺，denial，最後讓人家看笑話」，更強調道：「馬筱梅需要馬上找一位禮儀老師。」