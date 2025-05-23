李連杰相隔14年回歸鬥朱一龍　《尋秦記》新年先有得睇

第27屆全國影片推介會日前在廈門舉行，為150多部重點電影作首發推介，當中包括《驚蟄無聲》、《東極島》、《志願軍3》、《長安的荔枝》、《風林火山》、《轉念花開》、《鏢人：風起大漠》、《抓特務》等等。名導張藝謀的諜戰新片《驚蟄無聲》由內地小生易烊千璽和朱一龍以雙男主擔演，女主角則有宋佳，演出者還有雷佳音、楊冪，其次還有劉詩詩、張譯及劉耀文作特別演出。

而暑假檔共有40多部電影上映，當中由朱一龍主演的《東極島》，被稱為中國電影工業化大製作，片花在康城影展播放時評價甚高，是華語史上最高難度的水上拍攝，當中難度超班的海洋視覺效果，在東極島實地取景，歷時6年籌備，花了200天拍攝，備受影迷期待。其餘暑假檔推介電影有《鏢人:風起大漠》、《星河入夢》、《火星計劃》、《長安的荔枝》等，當中《鏢人》由袁和平執導，吳京擔演監製及主演，演員除了謝霆鋒外，之前曾跟吳京聚餐，被指參演的李連杰官宣演出，這亦是李連杰繼電影《龍門飛甲之後》，時隔14年重返大銀幕之作。

至於古天樂主演的《尋秦記》電影版一直被指快上映，而推介會上亦宣布將於明年的賀歲檔播映，其宣傳口號更是「原班人馬回歸，穿越鼻祖，超級情懷，視效升級。」而藝人謝君豪亦有現身推介會，其主演的歷史傳記電影《坪石先生》正式官宣定檔8月15日上映，會上他更與導演甘小二以幽默互動形式介紹作品。