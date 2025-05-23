林峯個唱佘詩曼驚喜「現身」報天氣　周秀娜粉墨登場

藝人林峯一連7場紅館《Go With The Flow》演唱會昨晚（22日）舉行頭場，全場座無虛席。向來寵粉的林峯賣力演出，又跳又唱不特止，更挑戰安全極限，搭乘升降台升到離地約20米高，就只為求與山頂歌迷拉近距離，認真大膽！

林峯在中場換衫期間，先叫觀眾猜他會在哪處現身，之後舞台燈一亮起，他已身在升降台中徐徐升起，他坦言自己畏高：「我盡力㗎啦！山腳嘅朋友，畀幾首歌我照顧吓山頂嘅朋友，我其實震緊，希望有兌現到同大家拉近距離。」他之後經舞台底下走到對面，預備登上另一部升降台跟另一方的觀眾見面，又表示做足安全措施，但笑指綵排時已「嚇到鼻哥窿冇肉」，坦言今年已盡力，若下年有Part 2希望再多走幾個角落跟山頂觀眾見面。

久違了紅館舞台，林峯有感而發説：「唔經唔覺入咗行25年，多謝你哋陪我成長，畀咗好多寶貴支持同意，希望繼續努力，帶多啲好嘅舞台同埋作品畀大家，今次係我相隔9年再喺紅館開演唱會，好開心。」

演唱會間場時間亦花盡心思，視后佘詩曼以《新聞女王》「Man姐」造型驚喜現身螢光幕，以主播身份報天氣，指有一熱帶氣旋「林峯」逼近香港，亦有凌文龍扮演天文台高級科學主任，朱鑑然則扮演記者，街訪了扮演市民的吳卓羲、余香凝、吳林峰及周秀娜，而一班《九龍城寨之圍城》好兄弟包括胡子彤、張文傑及伍允龍亦有齊齊演出撐好兄弟，當然更不少得「龍捲風」古天樂粉墨登場，令現場觀眾捧腹大笑。

演唱會請來多位嘉賓，林峯在預備唱出經典大熱歌《Let’s Get Wet》時，嘉賓周秀娜由台中央升上驚喜登場，二人更大跳辣身舞，引來現場觀眾瘋狂尖叫！至於另一位嘉賓吳林峰則拿起結他，與林峯合唱一曲《無傷大雅》 ，完成後林峯從後攬攬對方以示感謝。