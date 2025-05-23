菅田將暉主持MAJ頒獎禮　Mrs.GREEN APPLE奪年度歌手

有「日本格林美」之稱的首屆《MUSIC AWARDS JAPAN 2025》(MAJ)頒獎禮，一連兩日在京都舉行。昨日(22日)第二晚由歌手兼影帝菅田將暉擔任主持，其歌手二弟菅生健人、乃木坂46、NiziU、Perfume、AI等大批歌手出席。但頒獎禮期間，多次發生播錯角逐作品片段情況，要菅田頻頻執生。

出道10年的3人樂隊Mrs.GREEN APPLE，奪得5000名音樂業界人士票選的年度最佳歌手，並獲男星役所廣司頒獎。爆紅組合YOASOBI憑神曲《IDOL》奪最佳動畫歌曲及全球最受歡迎日本歌曲，男歌手藤井風憑《LOVE ALL SERVE ALL》奪最佳專輯，二人HipHop組合Creepy Nuts憑洗腦神曲《Bling-Bang-Bang-Born》封最佳歌曲。當紅男團Snow Man奪女星小泉今日子頒發的最佳偶像，而16歲高中生創作歌手tuki.則成新人獎得主。奪最佳當代R&B歌手的歌姬宇多田光亦有份演出。

前組合Sexy Zone主將中島健人當晚擔任紅地氈主持，當日便難得與奪得「最佳聽眾票選串流歌曲」及「年度最多點播歌手」兩獎的Number_i聚舊。