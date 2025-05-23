香港遍地快餐店，想隨時醫肚絕對無難度，無論是獨食的漢堡，可以和朋友分享的薄餅或炸雞，都大把有得揀。部分新品還提供高級食材配搭，食得快依然可以好高質。

本地漢堡

提到漢堡包，大家只想到美式。剛於鰂魚涌開設的本地漢堡專門店，以性價比、木地情懷和創意口味作賣點。經典安格斯漢堡選用USDA美國安格斯牛肉配半溶車打芝士和蔬菜，意猶未盡的可揀選雙層經典安格斯牛漢堡，分量十足。蘑菇黑松露安格斯漢堡有豐富層次，醬爆照燒雞扒漢堡配秘製醬汁帶出和風。其他還有日式吉列豬扒、街頭玉子豬柳和黑松露芝士炸魚柳口味選擇，美味又親民。

創意配搭

食漢堡，配菜同樣吸引。北歐傢品店在這個5月推出2款創意漢堡配搭，松露雜菌洋葱圈和牛漢堡配薯角，甜美洋葱圈和芳香黑松露，提升和牛漢堡扒的氣息，脆雞菠蘿漢堡配紅果子BBQ醬，配薯角、迷你沙律及北果特飲，一個人獨食最爽。飯後再來一口同樣新出的開心果甜品，更加完美。

美味炸雞

除了漢堡，惹味速食還有炸雞！剛於尖沙咀開設新概念店的國際快餐品牌，一向以炸雞聞名，新店引進自助點餐機和手機下單外，菜單還有升級。蜂脆雞塊升級的桶仔蜂脆雞塊套餐，分量提升約200克，並有4款醬汁選擇，帶來不同口味。新登場的煙肉卡邦尼意粉和咖喱酥脆雞飯，前者帶濃濃芝香，後者以香口雞腿肉配咖喱，啖啖入味。

松露芳香

創意配搭的薄餅，有時連意大利人都想不到。手工酸種薄餅及爆醬冬甩專門店剛於香港仔開設新分店，品牌由即日至5月28日推出黑松露奢華系列，黑松露意大利熏火腿薄餅鋪滿水牛芝士、雜菌、意大利熏火腿配松露蜜糖汁，黑松露香腸薄餅以水牛芝士配意式香腸、紅洋葱和火箭菜，加點黑松露蒜香蛋黃醬夠惹味。其他有黑松露酸種波和黑松露蜜糖雞翼，任君選擇。

美式熱狗

薄餅店提供多元化美食，點止得薄餅咁簡單。本地手拉薄餅專門店近日推出美式熱狗系列，香濃肉醬美式熱狗是牛肉加番茄煮成的意大利肉醬，再加點芝士，邪惡之選。雙箇芝士美式熱狗，選用2款芝士，熱吃會拉絲，洋葱圈美式熱狗加茄汁，酸甜有致，各有特色。