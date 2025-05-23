胡子彤想開城寨咖啡店　伍允龍避談新戀情

電影《九龍城寨之圍城》的3位演員胡子彤、張文傑及伍允龍（Philip）今日（23日）出席「九龍城寨光影之旅」電影場景展開幕，張文傑表示今次是首次到現場，見到相關電影場景即時勾起不少回憶，大讚是很好的打卡點。胡子彤坦言不少年輕人跟他一樣，不太清楚城寨背後的歷史，通過電影吸引觀眾去了解以往的歷史及文化，從而推動香港電影及旅遊業，講到城寨被選為9大旅遊熱點，他說：「我有份參與呢部電影，覺得自己好似完成咗一個壯舉，呢個係成個團隊嘅功勞。」文傑直言拍攝時沒有多想，現時覺得自己多了份責任去推廣香港。

胡子彤又笑指這是一個很好的商機，有想過順勢在九龍城開主題咖啡店，問他會否游說老闆古天樂投資？他笑答：「睇吓佢有冇興趣，呢個真係個商機，我見到好多餐廳嘅菜單都有城寨叉燒飯。」提到《九龍城寨之圍城》將開拍第二及第三集，文傑謂知道公司一直有呢個計劃，但未知開拍時間：「好期待，我一直都準備中，希望到時拍攝順利。」Philip在片中的角色已死，被問到會否以新角色在二、三集中出現？他指作為演員很被動，也是等通知，但有幸演出第一集已經很開心。

另外，提到好兄弟林峯近日開演唱會，會否擔任對方個唱嘉賓時？三人非常口密，笑言應該會，子彤透露昨日有在台下欣賞，即被取笑是為表演嘉賓周秀娜而來？他否認：「我係睇阿峯，我差啲認唔到佢，佢染咗髮，靚仔到咁。（周秀娜唔靚？）呢啲擺喺心。」而三人有為演唱會拍片，Philip自認純粹搞笑。至於被封為都市傳說的電影《尋秦記》傳今年上映，文傑笑言已訂定爆谷去捧場，三人均指已「只聞樓梯響」多時，現時終於上映有期，非常期望看成片。

而最近Philip被網民拍到跟一名年輕女子同遊主題樂園，疑似有新戀情，他表示：「去咗玩，好開心，係同朋友一齊去。（係咪拍拖？）唔講太清楚住，總之嗰日享受咗一日好開心。（拍拖會唔會公布？）拍唔拍拖都唔會宣布，影到清楚就講，我哋依家係認識中。（對方好年輕？）係咪網民講？可能張相唔係咁清楚，但手佢唔係好大年紀。（係咪圈中人？）第二日就知。（見咗家長未）今日唔講咁多，放過我啦！」