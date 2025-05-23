296 Speciale特別版　挑戰極「限」

有些特別版超跑會限量生產，即廠方限定了生產數量，亦有些是限時生產，代表廠方設定了生產時間限制。說到底，限時本身已限制了生產數量，只是設限方式不同罷了。最近新推出的特別版296 Speciale超跑及296 Speciale A開篷超跑，便是採用限時生產制，堪稱是動力最強的量產後驅拉利。

一門雙傑 最新力作

兩款全新超跑296 Speciale及296 Speciale A既分別是法拉利（Ferrari）296 GTB和296 GTS的特別版車型，亦是廠方Berlinetta特別版家族最新力作，兼動力最強的量產後驅車型。所搭載的PHEV插電式混合動力系統，綜合馬力高達880CV。當中700CV最大馬力來自強化了的中後置120°夾角3.0L V6雙渦輪增壓引擎。這多得原先的鋼連桿部件換成跟F80一樣的鈦合金連桿，並起用加強型活塞和輕量化的氮化鋼曲軸，再結合源自F1的爆震控制系統。置於引擎與波箱之間的MGU-K動能電馬達也升級，啟用全新超增壓功能（於eManettino控制按鍵的Qualify排位賽模式），實現180CV輸出。8前速F1雙離器波箱配合全新升檔管理模式，巧妙利用額外扭力，縮短換檔時間及優化對撥片操作的響應時間，只需分別2.8秒及7.3秒便可完成0~100km/h及0~200km/h加速，至於極速有逾330km/h水平。

四種模式 澎湃聲浪

提起eManettino控制按鍵，它是一個設於軚環左下方的動力輸出管理器，除了提供Qualify排位賽模式，還有Performance性能、Hybrid混合動力及eDrive純電一共4種模式選擇。其中eDrive純電最適合低調出行，配合置於車底的7.45kWh高效電池，最大可輸出154CV，滿電情況下可以135km/h的最高速度續航25km。Hybrid混合動力則是默認模式，一般駕駛情況下系統會自設在這個模式。想體驗進一步加強的動力性能，可選Performance性能甚至Qualify排位賽模式，伴隨而來的引擎聲浪也提升至更令人振奮的水平。這多得所採用的先進3D聲學模擬系統，聲學管道是296 GTB及296 GTS的兩倍，加上配備一套專利管理系統，能將引擎聲直接傳遞到座艙內，並針對中高頻聲進行調校，渾厚飽滿的聲浪隨引擎轉速攀升愈顯澎湃。

嶄新設計 穩定操控

特別版還採用了新空氣動力學解決方案，於時速250km/h時能產生的下壓力提升20%，來到435kg之高，包括在前部加入借鑑自296 Challenge的頭冚中央空氣通道及296 GT3的兩側百葉窗通風口。配上巧妙融合源自FXX K的垂直尾翼及296 Challenge尾泵把垂直外部輪廓的獨特弧形尾翼連側翼、特設高中低不同高度調節的新升級主動式尾擾流、新設計尾擴散器及經優化的渦流發生器，確保在不同駕駛情況下都能發揮出色的空氣動力學平衡。此外，車載最新ABS Evo動態控制系統與6w-CDS底盤動態感測器，能通過精準的速度及動態預估，無論是直路行駛還是應對複雜的彎道，能高效地優化制動力分配。另針對鈦合金彈簧和源自296 GT3的Multimatic可調節減震器調校，令底盤高度再降低5mm之餘，亦令最大傾角縮小13%，確保更出色的車身控制。