蔡依林被逼問「彭于晏是不是男友？」　本尊咁答

台灣天后蔡依林多年前曾與彭于晏傳出戀情，未料日前又被傳與彭于晏復合6年，2人昔日互動再成焦點的同時，過去蔡依林在節目上的片段也再次掀起熱議。

過去曾在綜藝《康熙來了》談及自己理想型的蔡依林，當時她透露偏好「陽光又帥、有點個性、具幽默感」的男性，並具體點名理想型五官應擁有金城武的嘴、里奧勒度狄卡比奧的鼻子、畢彼特（Brad Pitt）的眼睛與碧咸（David Beckham）的髮型外；同時蔡依林也強調不喜歡「沒腦子、愛吹牛、摳門、嘴碎」的男生，並希望另一半至少身高175厘米以上、不要外國人。節目中，當主持人問到在金城武、王力宏、周杰倫與羅志祥之間會選誰，蔡依林毫不猶豫選擇了金城武。

此外，2009年同樣曾上過節目《康熙來了》的蔡依林，談到感情生活時，被小S好奇追問彭于晏是不是「最後一個」緋聞對象，蔡康永則引用蔡依林歌曲《大丈夫》的歌詞：「I don’t want a boyfriend, I need a real man(我不需要男朋友，我需要一個真正的男人)」，追問「彭于晏有符合真的男人嗎？還是他只是一個男朋友？」

蔡依林當下露出有點尷尬、害羞表情道：「都有」，蔡康永則驚訝追問：「他都有嗎？他有真男人的部分嗎？」蔡依林則再次回應「有吧」。接著小S又問蔡依林：「如果彭于晏就是跟你十指緊扣，你可以接受嗎？」蔡依林語帶保留笑回：「朋友，很難回答」，蔡康永則點出：「你應該把這個答案解讀為『她沒有想要說不接受』這樣就好了」，小S則回蔡依林：「因為你如果不接受，你就會立刻說不行。」

事實上，蔡依林在節目中也曾感慨，演藝圈女生無論結婚或談戀愛，感情路總顯艱辛，外界總容易將一點小事放大檢視，顯見她對感情生活隱私格外珍惜與謹慎。而儘管目前蔡依林與彭于晏雙方皆未對復合傳聞做出任何回應，但相關話題已在網絡上掀起高度關注。