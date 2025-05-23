「2025紐約電視電影節」TVB膺6殊榮　張振朗張曦雯演技再獲肯定

「2025紐約電視電影節」(New York Festivals TV & Film Awards 2025）於香港時間今日公布得獎名單，電視廣播有限公司（TVB）再膺殊榮，合共奪得一銀、一銅以及4個優異獎項，6項提名悉數獲得大會獎項，當中張振朗及張曦雯（Kelly）分別憑《反黑英雄》及《企業強人》奪得「男演員組別優異獎」及「女演員組別優異獎」，演技獲得肯定。

張振朗在《反黑英雄》中飾演亦正亦邪的臥底角色徐國賢，角色性格層次豐富，甚有發揮，他早前亦於《萬千星輝頒獎典禮2024》同時首奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，升呢「雙料視帝」。今次振朗再下一城獲男演員組別獎項，成功憑「徐國賢」一角獲得4個演技獎！

至於張曦雯之前亦已憑《企業強人》中，外剛內柔的宋翹一角在《萬千星輝頒獎典禮2024》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，是次再獲頒發「女演員組別優異獎」，連同去年憑《破毒強人》丁若寧一角獲得「亞洲內容大獎2024」（ContentAsia Awards 2024）「最佳女配角組別銅獎」，令她於短短一年內擸了3個演技獎，成為《強人》系列的演技保證。

其他節目方面，破天荒由大會司儀、評判到表演嘉賓都是「全女班」上陣的《2024香港小姐競選決賽》，獲頒「製作設計/美術指導組別銀獎」。另新聞及資訊節目《新聞透視：有片無真相》、《無窮之路 IV-一帶一路》及《飛越五十載》，分別獲頒「科學及科技紀錄片組別銅獎」、「國際事務紀錄片組別優異獎」，及「英雄紀錄片組別優異獎」。