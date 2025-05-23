姚子羚有劇在身等開鏡　提緋聞男友急轉話題

藝人姚子羚及吳偉豪今日（23日）在尖沙咀街頭宣傳無綫綜藝節目《一日打工限定》，子羚在節目中學做點心師傅，她表示：「原來係幾辛苦嘅工作，我喺一日內要學做好多款點心，最難整蝦餃。（話你畀師傅鬧到眼濕濕。）我冇眼濕濕，只係好挫敗，師傅知道要嚴師出高徒，相信好多人想見佢鬧我，所以如大家所願，其實佢有錫住我，鏡頭後佢有好好咁同我講，成日笑笑口。」她笑言除了師傅外，師兄對她也很好，故遭師傅叫她不要與師兄調情。

而子羚久未有拍劇，她透露有劇在身，現正等待開劇：「我冇辦法，但要審批同劇本，一直延遲。」被笑現時有空可以跟緋聞男友徐偉棟拍拖？她即拉開話題：「我等開劇等到出紅疹，可過濾性自身免疫問題，已經睇咗醫生，可能壓力同天氣有關，唔知係咪帶狗問題。醫生話要爆到頂點先，我好彩塊臉冇。」當再被問到感情生活，她就笑說：「畀啲空間我哋啦，大家仲心急過我。」至於徐偉棟日前表示收到好多恭喜說話，希望有機會真正報喜訊，子羚說：「咁希望佢拍多啲劇集同電影攞獎項，都係一個恭喜。」

至於吳偉豪則學做裝修師傅，他說：「我入行前做過一份工，就係泳池救生員，不過且同演員一樣大部分時間係等待，今次我終於體會到乜係辛苦，真係做到不停手。（有冇畀人鬧？）冇，我學習階段係跟到足，但佢哋經過好多年訓練，我學一日係未做到達標要求。（有冇興趣做裝修？）好辛苦，要由低做起，例如砌磚牆咁，一啲都唔簡單。」