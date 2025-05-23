煙火突然爆！林峯嚇窒　古天樂聞「聲」不動繼續Chok

林峯（阿峯）一連七場個唱昨晚（22日）順利完成首場演出，周秀娜任演唱會嘉賓，與林峯大跳辣身舞熱爆全場，原來昨日亦是娜姐正日生日，阿峯於後台為她準備了生日蛋糕送上驚喜，切完蛋糕，壽星女興奮表示：「多謝林峯，我生日正日可以企喺紅館舞台上面過生日，多謝！」直言今年度過了一個難忘又充實的生日。

林峯經理人公司老闆古天樂（古仔）除了為林峯個唱拍攝搞笑短片外，還在開騷前特別去視察演唱會的煙花，因眼疾近期出活動都要戴上墨鏡的他，無懼火花強光，除下了墨鏡去睇，期間，煙火突然發出爆聲，在古仔身旁的林峯都即時嚇一嚇並向後縮，見慣場面的古仔則聞「聲」不動，Chok甫依舊，形成搞笑對比。

林峯於演唱會上說話不算太多，但整個演唱會的鋪排都非常緊湊，其中，以Medley演繹出《心呼吸》、《如果時間來到》、《反話》等作品再來萬人大合唱，氣氛十足；而落台握手期間，舞台上屏幕回顧林峯入行25年來的經典畫面，當播到《溏心風暴之家好月圓》的「管家仔」、《使徒行者》的「爆Seed」以及《九龍城寨之圍城》的陳洛軍，觀眾都報以熱情歡呼，一齊見證着他由小演員蛻變成現今可獨當一面的影視紅星。