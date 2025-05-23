姚焯菲唔慣嗌Tiger做靚仔　吳啟洋同海兒Winka演親密戲

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、MIRROR成員Tiger（邱傲然）、連詩雅（Shiga）、黃浩然、海兒、吳啟洋（Phoebus）及陳泳伽（Winka），今日（23日）為主演音樂劇《三·八》綵排。Chantel透露劇中不時有讚Tiger靚仔的場口，笑言很不習慣，因自己平日只會嗲父母而很少這樣讚男仔。談到有傳炎明熹將轉投內地公司，她指近日未有時間跟對方聯絡故不知情，但知對方一向很有夢想，會戥對方高興。

Tiger則笑稱今次攞正牌被讚，感覺高興，問到跟Chantel演一對會否有親熱咀嘴戲？他表示未見有安排，現時除了忙排練也開始計劃如何慶功。問到會否想有音樂上的合作？他表示平日也有跟傾唱歌事，有機會當然想合作。另提到MIRROR隊友江𤒹生（AK）新歌被指抄襲，他坦言大家入行以來不時也有負面流言，最重要做好自己喜歡的事情，不要被這些傳言影響。

跟黃浩然演一對的Shiga，表示二人也是首次演音樂劇，加上劇中很多對手也是首次認識，幸好劇組事前安排了工作坊讓大家能早點混熟，形容今次是一個全新體驗。談到好友黃翠如透露生產時發現了子宮有瘤，Shiga表示不時會到對方家中作客，雖然未有分享調理心得，但會一起傾湊仔經，笑言會互相讚嘆對方收身快。

海兒跟Winka於劇中演同一角色，海兒笑指因導演及監製覺得她們二人也很適合演這角色，故決定每人演一半場次，至於要跟這角色演一對的Phoebus，坦言兩位女生説話方式和語氣截然不同，跟二人對戲時要適應，但笑指最難是演親密戲如抱抱等，因自己比較害羞，會要求對方主動一點。