黎美言壓力大甩頭髮　蘇志威愛女網上烘焙店擴充

藝人鍾舒漫（Sherman）、黎美言（Winkie）與蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）到元朗出席慈善音樂會。鍾舒漫與黎美言為慈善活動唱歌，經營網上烘焙店的蘇君蕎則送出曲奇作支持。

Winkie現時經營拳擊舞蹈學校及代理韓國護膚產品，亦有教小朋友唱歌，直言要靠做生意支持唱歌興趣，但現在生意難做，去年遇上移民潮，生意慘淡，原本賺錢的拳擊舞蹈學校生意大跌7成，飽受壓力，勁甩頭髮，生意更幾乎結業，慶幸後來轉營，同時經營韓國護膚品代理生意作幫補，生意今年才好轉，她笑說：「今年生意好咗，有返啲頭髮，可以出嚟唱歌。」

Sherman指與閨蜜Winkie多年來一直保持聯絡，不時鼓勵Winkie唱歌表演，Winkie笑指對方就像她的經理人。早年做防疫用品生意鬧出糾紛的Sherman指沒有嚇怕，因為喜歡小朋友，將來希望能開唱歌學校教小朋友唱歌。Winkie則笑說：咁鍾意小朋友自己生。」Sherman笑說：「結咗婚先，但依家男朋友都冇，要生都係我細妹鍾舒祺生先。」

蘇君蕎現在經營網上烘焙店，會慢慢擴充，因租金太貴，不想太大壓力，暫時無意開實體店。講到找爸爸蘇志威支持擴充生意？她說：「就算搵爸爸幫手，將來都會還返畀佢。」