Edan感激謝君豪傾囊相授　讚廖子妤演技出色

MIRROR成員呂爵安（Edan）於劇集《光明大押》中飾演當鋪太子爺關俊，個性聰明，自小跟練美娟（娟姐）飾演的姐姐關聆一同被謝君豪（豪哥）飾演的林定堅照顧，彼此間有種奇妙的關係。Edan大談「關俊」這個角色時謂：「無論係職場、對住女朋友，定係喺屋企對住堅叔同家姐，都有唔同嘅感覺。我覺得今次角色比較好玩嘅地方，因為佢可以有好多唔同嘅經歷。」

拍攝前對典當業零認識的Edan坦言從沒去過當鋪，亦難解為何還存在，他謂：「乜真係仲會有人去嘅咩?今次都算係一個幾新嘅體驗，原來當鋪係咁㗎喎，到今時今日都真係仲有人會去㗎喎。」Edan直言今次最開心是可以跟謝君豪再度合作：「上一次合作已經係電影《過時．過節》，嗰陣自己好緊張，同埋都拍攝經驗好淺，當時豪哥幫咗我好多，佢好鼓勵我，亦會傾囊相授，佢真係將佢識嘅嘢慢慢同我分享。」他又談到與其他演員的合作：「娟姐其實都係第二次合作，第一次係劇集《大叔的愛》，再合作嘅感覺都幾好笑，我同佢好多場口都會互相引大家笑，係幾好玩嘅。然後第一次合作嘅Fish（廖子妤），佢係一個好犀利嘅演員。」