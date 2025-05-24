【是日通勝】

農曆四月廿七

乙巳年 辛巳月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：會友、飾垣、裁衣

忌：出行、動土、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：32、35、01

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

金牛座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

雙子座：心不在焉，精神難集中，不宜作重大決策。

巨蟹座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

獅子座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

處女座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

天秤座：沒有急於要完成的工作，精神壓力大減。

天蠍座：謹記自私乞人憎，凡事應多點為別人設想。

人馬座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

山羊座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

水瓶座：社交活躍，樂於與人交流，可獲理想回應。

雙魚座：相約另一半共度周末，內心會有種幸福感。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）豬 桃花弱

鼠：整體運勢欠佳，好事多磨，心情忐忑。

牛：財運佳，謀事親力親為，獲利冇難度。

虎：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

兔：可趁周末做點運動，但謹記量力而為。

龍：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

蛇：感情運平穩，宜給伴侶多點私人空間。

馬：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

羊：與人相處易生誤會，退一步海闊天空。

猴：健康運稍遜，單靠節食減肥並不可行。

雞：冷戰傷感情，不要為面子而迴避溝通。

狗：少多管閒事，保持低調，生活冇煩惱。

豬：是日沖煞，感情冇着落，自信心受挫。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽雙子+上升火象=？

太陽雙子、上升白羊

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和好奇心，但上升星座白羊使他們的外在表現更為熱情和直接。他們初見時可能給人一種充滿活力和自信的印象，具備白羊座的勇氣和決斷力。他們天生具備主動性，喜歡追求新挑戰，並且行動迅速，決策果斷。在熟悉環境中，雙子座的靈活和變通能力會讓他們在各種情境中保持穩定，同時上升白羊的特質會激勵他們不斷尋求進步。

太陽雙子、上升獅子

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和適應性，但上升星座獅子使他們的外在氣質更為自信和魅力。他們初次見面時可能給人一種華麗和令人矚目的印象，具備獅子座的領導氣質和自尊心。他們喜歡成為焦點，擁有強烈的表現欲望和創造力。他們天生具有吸引力，容易贏得他人的尊重和讚賞。在熟悉環境中，雙子座的靈活和溝通能力會讓他們在追求生活和物質舒適的同時，發揮獅子座的領導能力和創造力。

太陽雙子、上升人馬

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和好奇心，但上升星座人馬使他們的外在形象更為自由和樂觀。他們初次見面時可能給人一種熱情和開朗的印象，具備人馬座的冒險精神和探索欲望。他們喜歡旅行和追求知識，對新事物充滿好奇心。他們天生具有哲學思維，擅長與人分享見解和經驗。在熟悉環境中，雙子座的靈活和溝通能力會讓他們在探索和冒險中保持踏實，並實現自己的目標和夢想。