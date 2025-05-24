娛圈單打︱巨乳老師要留低 其他換人冇所謂

《中年好聲音》已成TVB王牌節目，收視爆燈，當然要繼續添食。《中聲4》現正接受報名，網民亦議論紛紛，究竟一眾「老師」需唔需要換人。好似伍仲衡，辛辣評語一直深受歡迎，仲紅到成立後援會，非常風光。點知好衰唔衰，同大台爭簽新人，結果即時被飛出評審之列，到依家都返唔到嚟呀，陰功。

雖然網民都話掛住伍Sir，好希望《中聲4》可以見番佢，但方丈份人咁小器，呢個願望怕且難以實現。何況此處不留人，自有留人處。伍Sir已經埋咗陳曉東個堆，為東東喺內地個唱擔任總監。

好啦，再見伍Sir無望，另一老師周國豐亦傳出可能退出《中聲4》，吓，唔係啩？外傳周老師瓣數多多，現正忙於籌備大型藝術科技歌舞劇，暑假又會推出新書，而且另有主持工作。若然《中聲4》冇咗佢，少咗一把理性聲音，觀眾肯定若有所失。

不過咁，計本欄話齋，換吓評審老師，提供更多新鮮感，亦係一個合適做法。記得N年前嘅《超級巨聲》系列，常任評審包括音樂人趙增熹，佢嘅評分標準高，評語有建設性，可惜之後鮮見佢亮相電視台，專注做番演唱會監製。若然《中聲4》能夠邀請佢出山，應該頗有睇頭。

咁當然，如果你問男觀眾，10個入面，肯定10個都會答：一定要有海兒老師！梗係啦，海兒老師有美貌有身材，有歌藝有學歷，簡直十全十美。自從佢加入成為評審後，忽然多咗好多麻甩仔收睇，有段時間海兒老師消失，即刻搞到麻甩仔囉囉攣。所以啫，冇咗「阿媽」唔緊要，最緊要有巨乳海兒，係咪咁講呀？