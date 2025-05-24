東方日報C1：林峯周秀娜辣舞互摸　「吊」上山頂驚到震

藝人林峯一連7場紅館演唱會前晚正式揭幕，整晚勁歌熱舞的他大晒麒麟臂及背肌，換足8套戰衣上陣，更出動吊臂與「山頂」歌迷近距離接觸。圈中人緣甚廣的他，獲古天樂、佘詩曼與吳卓羲等拍片助陣，更與女神周秀娜大跳辣身舞，成為網民熱話！

歌影視3線發展的林峯可謂全能藝人，近年專注拍戲的他，去年憑電影《九龍城寨之圍城》中「陳洛軍」一角人氣急升，更獲提名金像影帝。相隔9年再登紅館的他，前晚演出首場《Go With The Flow》演唱會，全場座無虛席，其「城寨兄弟」拍片及到場支持，未有前來的郭富城與任賢齊則分別以《城寨》角色「陳占」及「秋哥」送上花籃；至於視后佘詩曼化身「Man姐」拍片做主播，為大家報道熱帶旋風「林峯」的消息；朱鑑然則扮演記者訪問「市民」吳卓羲、余香凝及周秀娜等。至於老闆「龍捲風」古天龍更全天候撐場，除了拍片搞笑催林峯上台Encore，騷前更特地視察演唱會的煙花效果，即使有眼疾仍無懼強光，脫下墨鏡睇清楚。

萬人重溫影視經典

林峯整個演唱會鋪排非常緊湊，當中以Medley形式演繹Hit歌《心呼吸》、《如果時間來到》及《反話》等來個萬人大合唱，掀起高潮。落台握手期間，台上大屏幕回顧他入行25年來的經典畫面，當播到《溏心風暴之家好月圓》的「管家仔」、《使徒行者》的「爆Seed」及《九龍城寨之圍城》的「陳洛軍」片段時，歌迷均報以熱烈歡呼，齊齊見證林峯由小演員蛻變成現今獨當一面的影視紅星。

向來「寵粉」的林峯又跳又唱不特止，更挑戰安全極限，出動吊臂升至離地約20米高，務求與「山頂」歌迷拉近距離，期間他直言畏高：「我盡力㗎喇！山腳嘅朋友，畀幾首歌我照顧吓山頂嘅朋友，我其實震緊，希望有兌現到同大家拉近距離。」其後他登上升降台，與另一方的觀眾見面，又笑言綵排時已「嚇到鼻哥窿冇肉」，令歌迷又冧又心痛。

全晚另一高潮是林峯獻唱《Let's Get Wet》時，與周秀娜上演Hot爆辣身舞，周秀娜身穿短裙晒長腿，與他身貼身起舞及互相撫摸，周秀娜扭腰趷籮，林峯更抱起她轉圈，令歌迷瘋狂尖叫！騷後不少網民拿2010年以同一首歌與林峯在紅館熱舞的徐子珊比較，當年子珊舞蹈精湛，舉手投足性感火辣，難怪全城集氣召喚子珊於尾場登場。

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