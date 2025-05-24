G.E.M.獲格林美官方認證　力壓麥當娜登全球女歌手第4位

歌手鄧紫棋（G.E.M.）近年密密舉行世界巡迴演唱會，日前迎來好消息，獲美國格林美獎（Grammy Award）官方認證，發表「12位藝人助華語流行音樂成為下個全球流派」文章，當中提到G.E.M.的巡唱累計票房有4.24億美元（約33.2億港元），成為全球有史以來女歌手票房第4高，打敗天后麥當娜及韓團BLACK PINK，更是唯一進入前五的亞洲及中國歌手。文中更特別指出G.E.M.的單曲《光年之外》成為音樂平台觀看次數最多嘅華人音樂影片，至今觀看次數已超過2億9千萬。

根據資料，全球女歌手累計巡演票房頭三位均是美國歌手，第1位是Taylor Swift的《The Eras Tour》，票房有20.7億美元（約162.12億港元）；第2位是Pink的《Summer Carnival Tour》，票房達5.84億美元（約45.74億港元）；第3位則是Beyonce的《Renaissance World Tour》，票房5.79億美元（約45.35億港元）。而排名第4的G.E.M.則超越了麥當娜票房4.07億美元（約31.88億港元）的《Sticky & Sweet Tour》，以及BLACKPINK票房3.31億美元（約25.9億港元）的《Born Pink Tour》。