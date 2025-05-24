3天夜休法　輕鬆減脂不復胖

57歲凍齡女星伊能靜，體重長年維持在52公斤，加上匀稱體態和保養得宜，一直都是公認的美魔女。不過日前她於社交平台上坦言，自己於5月初歐遊時過於放縱飲食，導致體重直升2.5公斤，因此決定配合「3天夜休法」瘦身，更表示比起以往的「碳循環法」更小負擔，且不容易反彈。

「3天夜休法」在於讓腸道於夜間得到充分休息，不至於需要忙着消化食物，繼而分解脂肪，修復身體，讓身體從暴飲暴食的混亂中回歸平衡，慢慢養成易瘦體質。三餐飲食各有重點，早餐以五穀雜糧為主，例如番薯、南瓜、栗子等，搭配蔬菜和蛋白質，避免血糖起伏太大；午餐以1手掌量的蔬菜和1小拳的蛋白質為主，肉類可選擇魚、蝦、牛等；晚餐則以飲品代替，如500毫升的無糖豆漿或代餐飲品，重點在於讓腸胃休息，避免睡前攝取過多油脂及澱粉，同時需要多喝水，避免代謝減慢。

作息上同樣是重要的一環，讓身體順利進入燃脂狀態。晚餐盡量於晚上7時前吃完、晚上10時上床睡覺，並睡滿7個小時或以上、避免甜食、含糖飲品及消夜、維持固定作息以助穩定賀爾蒙及新陳代謝順暢。這些看似簡單的生活習慣，正正就是減肥的關鍵，尤其適合忙碌的都市人改掉胡亂飲食、熬夜等壞習慣，才能打造易瘦體質。