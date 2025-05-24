于正爆人氣女歌手錄音前放飛機　單依純成頭號嫌疑人

內地新生代00後女歌手代表單依純歌技精湛，被讚為「唱歌天花板」，之前於內地開演唱會時，更獲容祖兒、楊千嬅及李克勤站撐場，備受寵愛。正參與內地節目《歌手2025》的她，更於首期奪冠，演唱歌曲《珠玉》被評價為「當代神女吟唱」。不過，近日她接連有負面新聞出現，首次是有人翻出之前她於《歌手2025》的發布會上，當主持人在台上發言時，她更一在台下打瞌睡，照片更於網上瘋傳，網民看過都笑指：「00後鬆弛感」、「果然是上過大學，一聽到長時間講話就想睡」。

另外，內地知名製作人于正日前開直播，大爆製作電視劇《墨雨雲間》期間，曾邀請某位人氣女歌手唱主題曲，雙方一度談得很順，卻在正式錄音前被「放飛機」，他無奈謂：「這種臨時放鴿子的人，我一般不敢再找，怕第二次再被放鴿子。是不是怕我個人有爭議？還是不喜歡我們劇組？總之就是沒緣分。」及後有知情人士指，于正口中所說的就是單依純。早在《墨雨雲間》開拍初期，于正就睇中單依純溫柔又具穿透力的聲音，故主動邀請她演唱主題曲。有網民批評單依純團隊不專業，替于正抱不平，但另一邊廂亦有人指還未簽約之前，都不能算數。甚至懷疑《墨雨雲間》早就播完，于正此時突然提起舊事，想借機「蹭熱度」。