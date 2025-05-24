靈敢侶情：畫公仔畫出腸

經營教室，讓我的眼界開了不少，原來，很多事必須畫公仔畫出腸。

剛開業，有客人提醒：「你的朱古力賣得貴過烘焙店。」當時，我以為人家大量入貨，我是小店形式，所以成本貴吧？而只是比來貨標高$1。一年後，我才發現，大家並不知道我給學生用的是single origin貨，帶果香，比外頭的multi origin的貴兩至五倍。

麵粉，也是另一個我不知道大家不知道的點。話說我用的麵粉，從歐洲直接入口，200年自家農場種植，自家磨，天然熟成不漂白。老闆本只供貨給全球五星酒店和米芝蓮星餐廳，由於我十分喜歡，於是洋洋三千字寫信請求他少批量供貨給我，他很好，回信說支持我。這些麵粉，做酸種包有麥芽香而非嘔吐味或酸到死，做麵包麥香重，做蛋糕鬆軟得來香氣撲鼻。當然，代價是貴，但我堅持給學生用。

抹茶粉也是，我找來日本某鄉村的店家，那次不得了，也是寫信請求他供貨，他兩次回覆不可以，就在第三次，他答應了，還派一個香港人跟進我這個小戶口，感恩。這款抹茶粉，沒有大名氣，但耐熱、茶味清香，貴是貴了點，因為他亦非大量生產，但我同樣堅持給學生用，成本加$1賣給學生回家製作。

「不知道別人不知道」，是很多智力高的人的通病，當人人都仰望高智商，其實這在生活上會遇到很大困難。但我很幸運，有一班願意去理解我的學生，他們只會笑我是不懂賺錢的外星人，不會在網上罵我是賺死了的吸血鬼，讓我慢慢學習和吸收，結果變成今時今日般的長氣——凡事講多幾句，怕你唔知我會唔好意思。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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