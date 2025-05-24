徐若瑄恢復單身首吐內心世界　新MV一人分飾5角

台灣女星徐若瑄（Vivian）2023年與李雲峰離婚，結束了近10年的婚姻關係外，去年11月證實罹患甲狀腺癌零期，幸好在年初完成手術抗癌成功。而身為創作才女的她，亦沒有受挫折影響，日前更為全新代言品牌創作和演唱品牌概念主題曲《我的獨白》，首次完整參與音樂流程製作，從詞曲創作、編曲到演唱的她，更透露：「希望當〈我的獨白〉旋律響起，大家能暫時放下喧囂，在音樂裏遇見那個久違的自己。」

而以白色為主看MV中，在全白的空間中，只有一身白色造型的徐若瑄穿梭在由大到小的三個白色的概念空間中，搭配三項道具結他、麥克風和白色綵帶，展開一段從內在出發的旅程，甚至一人分身5個自己，演繹每個人都有的不同內心世界：「導演要求一切都是『簡單』，其實簡單很難也不難，是一場不為表演而演的表演。」

《我的獨白》MV在全白的空間中，以「圓」為核心視覺意象，有白色的圓、徐若瑄玩綵帶的圓、手圍成的圓、人組成的圓。拍攝當天，徐若瑄走進攝影棚看到棚內一片白時覺得很震驚也很舒服，開始沈浸在拍攝的氛圍中；為了拍攝，現場不停播放《我的獨白》，並讓徐若瑄自己待在音樂裏，不被打擾地進入歌曲的世界中，如同MV裏徐若瑄走進不同尺寸的白色概念空間盒子裏，享受自己的獨處時光，而是次拍攝，亦讓徐若瑄感覺「掏空自己」：「這次的拍攝我把自己掏空了，像是回到小時候，沒有網絡、沒有那麼多來自於全世界各地的好壞資訊、沒有甚麼玩具、只是在泥巴地裏，也可以盡情的玩耍，像是手上只有一條橡皮筋，也可以玩出精彩，在自己的小小世界裏，簡單而純粹。」