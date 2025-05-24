林峯紅館騷︱周秀娜被彈冇睇頭即拋巨胸　楊茜堯變「狂迷」捧場

林峯紅館演唱會昨晚（24日）舉行第二場演出，繼續有周秀娜為《Let's Get Wet》伴舞，但可能見首場觀眾嫌太密實冇睇頭，周秀娜突然大解放，解開衫鈕，露出吊帶小背心，谷爆豐滿上圍，再配合林峯大跳辣身舞，令全場血脈沸騰。與此同時，昨晚有3位好兄弟劉俊謙、胡子彤及張文傑擔任嘉賓，造就「城寨四少」再度同框，4人合唱電影主題曲《風的形狀》，之後林峯立即安排工作人員出動「表演櫈」，由林峯即場教上次缺席澳門騷的劉俊謙大跳椅子舞，兩人一組，一個坐低，另一人則撐著櫈扭腰擺動下半身，當輪到阿謙上陣，卻令林峯不禁爆笑：「呢個角度睇到你好好笑，好似鯉魚。」形容阿謙扭到就嚟反眼，阿謙即尷尬話：「唔好玩我啦！」之後，當林峯、張文傑、劉俊謙退場，子彤則唱出個人單曲《兄弟打》，原來其家人都有到場支持。

而當晚大批圈中人都有捧場，包括《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞，以及一班第十三期藝訓班同學楊茜堯、楊明、張美妮、徐榮等，眾人表現High爆，在握手環節更化身「狂迷」衝上前，又高舉「十三期同學仔」燈牌撐場，完騷後又齊齊到徐榮的火鍋店開餐，感情要好。另外，昨晚「破冰」合體睇騷的吳若希及麥美恩，在台下同樣表現興奮，不時企起身手舞足蹈起勢狂扭，非常投入。