酒迷注意　各式主題搭配添趣

放工減壓、假日消閒，總離不開美酒和美食，坊間品牌或餐廳紛紛以各式美酒主題，打造精選配搭和活動，自問是酒神的你，不妨輕鬆品鑑。

電車與雞尾酒

坐電車遊港島區，除了是遊客之選，香港人也愛。銅鑼灣五星級酒店現時逢周末推出叮叮旗袍遊，參加者先於中環旗袍租供店揀選心儀的旗袍或長衫，然後乘搭仿1960年代的電車穿梭街道，由上環到銅鑼灣抵達酒店酒後，還可升級享用一杯以經典電影《蘇絲黃的世界》作靈感設計的The World of Suzie Wong雞尾酒，別具氣氛。

玩味調酒

千變萬化的雞尾酒，令人目不暇給。中環紐約風隱藏酒吧近日推出全新雞尾酒單VOL II，酒單和菜單和塗鴉藝術家Lousy合作，配以鮮明色彩和經典元素設計，ROSE以鮮蝦油、魚子醬和韓國黃豆醬等調配，CHARLIE以大紅袍配芝麻和薑黃，ELIZABETH內滲出山葵蜂蜜的清新，LIZ則以氣泡椰子水與抹茶泡沫呈現豐富層次。與此同時，酒吧的食物菜單也提升，配美式碎肉芝士三文治、煙三文魚忌廉芝士貝果或級約碎屑蛋糕等，突出雞尾酒的味道。

人氣威士忌

要數城中盛事，5月31日至6月1日在尖東五星級酒店舉行的香港威士忌酒節肯定是其一。到時會有過千款威士忌駐場，來自澳洲、台灣、中國、印度、以色列、愛爾蘭、美國、法國、德國、丹麥、瑞典、英格蘭及荷蘭等不同國家及產區各有特色，當中不乏首度亮相的愛爾蘭獨立酒瓶商、可持續蒸餾廠和日本工藝釀酒廠等選擇，再加上有45場大師班，各式主題的午宴、工作坊和遊戲，以及特別設計的限量版瓶裝，選擇多元化。

法國佳釀

法國葡萄酒舉世知名，洋酒代理和中環法式扒房合作，於5月30日舉行醇酒晚宴，在品嘗嫩綠的蔬菜核桃沙律、美味的牛扒薯條和芝士拼盤等菜式時，會配法國葡萄酒，到時還會有專人講解，令人有更深的品味。

感官刺激

舒適氣氛配襯美酒，感受更深。中環葡萄酒酒吧餐廳近日策劃不同主題的美酒搭配，6月14日的黑膠唱片美酒音樂派對，以不同的音樂來配酒，好似輕柔爵士樂配柔順紅酒，日本音樂配清酒和日本葡萄酒，強烈的非洲音樂，配來自摩洛哥、黎巴嫩和南非佳釀，感受更濃烈。早午餐系列每次有不同的主題，如青口和法式薯條盛宴可配白酒或香檳，逢星期六則有2小時無限享用芝士、冷肉拼盤配香檳、紅白酒及玫瑰紅酒，提升味道。