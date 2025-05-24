「星女郎」同場鬥靚！張雨綺Deep V透視撼贏低胸黃聖依

「星女郎」黃聖依、張雨綺前日(22日)於上海出席公開活動，現場除了她們，還有張予曦、何泓姍及台灣女星賈靜雯等，眾人於紅地氈上爭妍鬥麗，當然兩位艷光四射的星女郎亦作成為焦點。黃聖依穿着一襲紫色低胸的晚裝裙，配以一頭大波浪鬈髮，女人味十足，而狀態亦比之前「升呢」，網民都讚她自信又大方。至於張雨綺繼續以「霸氣」亮麗服飾登場，身穿鎏金人魚裙現身的她，腿部大玩透視性感，裙子的修身剪裁將其腰臀線條表露無遺。

雖然黃聖依及張雨綺工作方面尚算不錯，但二人的感情方面實在令人擔憂。黃聖依2007年嫁給身家超過10億人民幣的楊子，夫妻早前於綜藝節目《再見愛人4》多次透露要離婚，原因是黃聖依長期受到丈夫打壓，曾罹患產後憂鬱症。有指現時黃聖依跟兩名兒子已搬到上海跟父母一起生活，回到娘家後，跟之前在北京住豪華別墅確實有天壤之別。至於張雨綺身邊一直出現「小鮮肉」，早前曾爆出跟現時影壇小生于適拍過拖的她，之後指戀上細12歲的CBA球員劉子琪，當男方晒合照官宣時，她卻只認是普通朋友。

而於劇集《掌心》中跟劉詩詩合作，更被起底與《永夜星河》小生丁禹兮曾交往的張予曦，一直擁有甜美臉孔，前晚以一以金色亮片禮服亮相的她，被媒體形容為「美神降臨」，而她亦於台上表演，展現跳唱實力。