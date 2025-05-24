容祖兒睇Lady GaGa騷　High到彈起忘形跟住跳

美國天后Lady GaGa於新加坡開場，吸引世界各地樂迷特意前往朝聖，就連香港娛圈都不例外，其中楊千嬅日前去睇騷造成哄動，原來天后容祖兒（Joey）亦有到場，她於社交網大晒片段，見她表現低調，未有坐台下前排位置，反而選擇山頂位，期間當Lady GaGa演出《Born This Way》時，Joey亦忍不住High到彈起，然後跟住又唱又跳，非常得意忘形。

她又留言透露原來剛完演唱會立即飛到新加坡睇騷：「為了觀摩ladygaga，Eternity尾場後，過度活躍症團不負眾望，立刻漏夜飛新加坡，可惜安多芬滯留體內讓我不能在飛機小睡片段，但無損半點雅興，她就是獨一無二的她，全程ALL IN，精彩絕倫，交出1000分的賣力演出，台上每一位表演人員也是同場吸睛，要樣有樣要身材有身材，最重要就是和主角一樣瘋，每個神態動作美得啞口無言，我也只能目不轉睛地盯緊她，聽到我最愛的born this way，還有solo version die with a smile，整個演出像極一場精彩絕倫的歌舞劇，雖然Coachella已看過，但現場在看真的不一樣，每一首歌都滿載着她想表達的信息！為了一個熱愛舞台的藝術家而感動，當晚流的汗不差一場Eternity！希望到時有機會在啟德再次欣賞！又學到嘢！正！」