陳自瑤險被姦戲嗌彭懷安放膽做：錫落嚟邊度都得

由林保怡、陳自瑤（Yoyo）和曹永廉等主演的無綫熱播劇《刑偵12》推出後成績不錯，兼引起網民熱話，台前幕後今午雲集商場宣傳，吸引大批途人圍觀。席間更播放精華片段，包括Yoyo遭「前夫」彭懷安（Eddie）當着女兒「魚蛋妹」王尹菁面前意欲強姦，幸得林保怡英雄救美！

談到拍攝這場戲，Yoyo笑指Eddie「太斯文」：「佢好尷尬，起初都係輕輕咁揩吓我，反而我叫佢錫落嚟邊度都得。」林保怡則自爆攻擊Eddie時錯手用力太猛：「真係聽到打落去好應聲，但都要繼續演，如果唔係佢畀我打到好唔抵。（佢受傷？）擦過囉，我以前試過拍戲比對手嘅無情力打到，真係休息咗3、4日。」問到Yoyo有否被嚇呆，她回應：「當時我真係掛住演戲咋。（喺小朋友面前演呢啲情慾戲有冇尷尬？）冇，因為演員嚟嘛。」反而「魚蛋妹」回應：「真係有啲驚，不過讀書常識都學過呢啲嘢啦。」

談到首周收視，Yoyo表示首播收視已錄得「2字頭」，不過林保怡坦言：「有觀眾過早評論，話劇情有啲不合情理，大家應該畀啲時間繼續追睇落去，故事其實唔係咁簡單嘅。」對於獲觀眾讚讚凍齡兼「皺眉都有戲」，他開心答：「點會呀？大家同步成長嘛，係咁多年我都冇化妝，變咗分別唔係太大。咁皺皮有戲我認㗎，做咗咁多年戲點都有進步啩？！」他又預告劇集推進會繼續高潮迭起，但不可以劇透。

另外，Yoyo早前於澳門一個頒獎禮奪得「最受歡迎女演員獎」，有指為其《婚後事》演出未能奪視后而成功平反，她坦言：「又唔可以咁講，每位演員都演得好好，評審真係好難揀㗎，不過今次我好開心今次嗰班獎禮好多內地演員，我哋喺小量港劇突圍而出，都真係好感恩同榮幸。」

至於曹永廉竟然於市道低迷下可以成功回歸樂壇，除與好兄弟蕭正楠於內地不斷舉行演唱會，甚至擔任旅行團表演嘉賓外，其有份的組合「Hey Brother」同樣深受歡迎，日內將再推出新歌及拍攝MV，他開心表示：「下個月我哋會喺廣州有個粉絲見面會。（搵到盆滿缽滿啦。）錢唔係問題，隔蕭上咗岸啦，最開心係大家鍾意我哋，滿足感多啲。」

談到《刑》劇拍攝，他竟形容是入行以來「最難的一部」：「對白好長好多，多到我驚，用詞好專業，惟有靠死記。劇本好有追看性，但係要思考，我自己都睇咗好多次，每個角色係中定奸，都要留待時間去引證，靠觀眾自己去推測。」