茶‧點　讓老竇隨時Me Time

父親節將至，除了Book定枱與老竇擦餐勁之外，也可以為老爸送上點點心意，如果老爸愛品茗，今次搜羅幾款節日茶飲及美點，既可作茶點亦可以佐酒，送畀老爸隨時Me Time！

品味之選

喜歡品茗的老爸，送上一杯清香茶湯絕對是窩心之作！世界奢華茶葉品牌特別於今個父親節帶來「皇家阿里山茶」及「阿里山嚴選茶」，前者於晚春時節採收後輕發酵，蘊含細緻花香與植萃香調，以及微妙甜韻；後者則採用中發酵處理，茶湯呈琥珀色，散發迷人花香氣息。為了隆重其事，品牌更特意深入烏龍茶葉產地的台灣阿里山，透過獲獎記者與電影人的獨到視角，將阿里山烏龍根植於傳統、孕育於雲端的鮮為人知故事，經將這款根植於傳統、孕育於茶葉產地紀錄片系列展現，讓巴絲打與老爸細味傳奇茶滋味。

矜貴之選

魚子醬除了是矜貴鹹鮮美食外，還可以是不錯的茶點，有魚子醬品牌聯乘氣泡茶品牌於這個父親節推出「魚子醬探索禮盒」，內有焙茶氣泡茶、「皇家黃寶石魚子醬」、杏仁黑朱古力和魚子醬開罐器。當中的氣泡茶靈感源自1920年代的京都，將烘培的綠茶葉、莖及枝梗轉化為帶有焦糖堅果香與輕煙熏感的醇厚茶飲。而魚子醬是可持續養殖的鱘魚魚子醬，粒粒晶瑩飽滿，散發淡淡的芝士風味，與茶飲的大地暖香氣甚為匹配。至於黑朱古力配以海鹽，巧妙地平衡了煙熏茶韻與魚子醬的鹹鮮，幾款滋味結合，打造出精緻品味盛宴。

星級之選

中環米芝蓮一星餐廳早前迎來新任糕餅主廚Eve Minialai，她與餐廳主廚Loïc Portalier合作，於這個特別日子推出全新朱古力禮盒（需2天前預訂），盛載住以餐廳標誌性建築為藍本設計的朱古力雕塑，內有約20粒夾心朱古力，全部均以優質Arcato 66%黑朱古力包裹住獨特餡料，好似海鹽烤開心果醬、普洱、海鹽焦糖配烤穀麥脆片等；喜歡黑朱古力的爸爸又點可以抗拒呢？

親民之選