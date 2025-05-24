《中年3》李金凱起居飲食狀況曝光　全靠1人義無反顧貼身照料

《中年好聲音3》中獲封「生命鬥士」的李金凱，雖然在決賽中大熱倒灶，但人氣依然高企。其不屈不撓精神令人佩。連《中》「超級忠粉」狄波拉（拉姑）亦高調表白，拉姑曾直言很擔心李金凱參加《中3》會否遇上不便，又稱一直與李金凱保持距離，擔心自己太熱情幫助反而影響到對方：「我是怕為他帶來麻煩，因為拉姑好像把他摸黑了，他是一個好的……但你去過分的……我想得太多了。真係㗎，哎呀……邊個陪佢去洗手間呢，我可以為他做些甚麼……我都咁樣，後來看他越戰越勇，可以！」他更被安排加入處境喜劇《愛・回家之開心速遞》，人氣高企。

日前，他與劉洋品嘗香港地道海鮮，意外曝光了其日常生活運作。影片中，李金凱全程靠二姐幫手餵食，把李金凱照顧得無微不至，盡顯親情。期間李金凱又叫二姐食，姊弟2人互相扶持的畫面，令人動容。

來自雲南省李金凱來是一名網絡主播。他曾透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘去了雙臂，但他未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀。他曾透露與二姐關係最好：「於家人之中，我跟二姐的關係是最最最親的，因為她跟我在一起的時候呢，我就覺得......我還不孤單，希望她跟我在一起能開心，我想帶她去看看這個世界。」二姐對他的一番剖白尤其催淚：「我覺得弟弟擁有一個很有趣的靈魂，所以他就是我心裏邊的偶像，我願意追隨他，一直陪伴他到老。」