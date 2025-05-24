湯怡甜品店生意創佳績　7月開拉麵店大展拳腳

藝人湯怡、周家怡、冼色麗、江嘉敏、簡思恩、林盛斌、湯盈盈一家、鄺潔楹等現身主題樂園，出席真人版動畫電影首映禮。湯怡與老公麥秋成及女兒麥QQ以親子裝現身，受訪時她分享一家人間中會夾dress code主題，但更多時是女兒主動提出想穿母女裝，笑指女兒比較癡自己，平時一離開身邊就會喊，就像自己小時候一樣，更分享囡囡被邀請拍攝廣告。湯怡指最近新開的甜品店生意幾好，正在研發新口味雞蛋仔，7月亦準備在北角開設拉麵店。問到為何選在這時期開業，麥秋成指：「人每日都要食，盡力做囉。」而工作方面，湯怡表示拍攝了網劇，但電影暫時仍在商討中。

周家怡分享因為阿爸覺得動畫電影好有愛，所以自己從小看到大，更笑指：「每次主題樂園有咩活動，如果我自己去咗，返到去我阿爸就會鬧我，點解唔帶埋我，所以今日帶埋阿爸阿媽嚟（下次帶另一個嚟可能唔鬧你）可能佢哋會好開心，希望啦有緣終有呢一日（無聲氣無潛在目標？）無啦真係無。」工作方面，她笑言正在拍攝的新劇又是做人阿媽，不過都開心的。在旁的冼色麗則指自己正在商討電影演出，談到會否讓2歲半的囡囡幕前演出，她笑指可能等女兒大點自己決定，但直言女兒比起對鏡頭更喜歡做運動。

Bob一家六口齊齊亮相，他表示平時禮拜6子女比較忙碌，今日調動行程才令全家到齊，又指會盡量安排每兩三個月都有family day，一同去主題樂園或者外地，大女菲菲則指對自己的要求是星期六陪朋友，星期日留給屋企人。

另外，早前菲菲大方承認已與男友分手，她表示沒有太大傷心，自己好睇得開，坦言兩人因為性格不合而分開，與前任仍保持朋友關係。Bob則指女兒年紀尚幼，不用太心急找男朋友，但識下朋友沒有問題，Bob太太則指教導了足夠知識給子女，對他們有足夠信心，懂得如何保護自己。而對某些網上hater留下刻薄的言論，菲菲則表示多謝他們留意自己，但自己對惡評沒有甚麼感覺。

同場，江嘉敏分享自己小時候想做公主，更被媽媽裝扮成白雪公主。問到父母有沒有催她找另一半，她則笑指：「以前就有嘅，依家就無啦，順其自然啦，都知呢啲嘢無得逼（了解中個醫生呢？）我都有幾個追求者嘅，話無大家都唔信啦。」而最近在練跆拳道的她笑言夏天想操返條人魚線，因此買了很多靚衫激勵自己，工作方面則指主持的睇樓節目即將完結，目前接拍了廣告，之後可能會拍劇。在旁的簡思恩則指離巢後轉去打泰拳職業賽，希望能入選港隊。