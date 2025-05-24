首用自家U　性能大爆發？

目前智能手機的處理器大多由兩三間晶片廠壟斷，手機廠少有用自家出品。日前推出的Xiaomi 15S Pro最大賣點是用上小米自研的「玄戒01」處理器，以第二代3nm工藝制程打造，最高時脈達到3.9GHz，官方指《AnTuTu》性能測試逾300萬分，幾乎拋離現有手機。同時機內搭載「翼型環形冷泵Pro」散熱系統，散熱性能較15 Pro提升30%。綜合起來，打大食MOBA遊戲也能以低溫長時間保持120fps運作，高性能與低功耗並全。

作為廠方15周年紀念版，此機的LOGO以燙金工藝製作，側翼電源鍵改用金色點綴，並特設龍鱗纖維機背材質，型格得來得來韌度十足。微曲屏達到6.73吋大、2K解像度、120Hz更新率及3200nits峰值亮度，標配AR納米低反貼膜，反光减少72.5%。相機則繼續跟LEICA合作，三個相鏡同達5000萬像素，分別支援14mm超廣角、23mm廣角及120mm潛望長焦拍攝。其他規格包括90W快充6100mAh電池、IP68防塵防水、Dolby Atmos立體聲雙喇叭等。

同場加映：一鍵圖變片

同期HONOR 400 Pro大玩魔法修圖，不但支援AI移除、AI擴圖、AI智能退地及AI臉部修復，更首創一鍵「AI圖片建立影片」功能，撳個掣就可把靜態相變成動態影片，而且效果自然像真。另外相機在準旗艦市場算是超班，例如鏡頭達到2億像素，具有1200萬像素超廣角及5,000萬像素超清潛望式長焦鏡頭，並設有六大菲林模擬模式及動態相片拼貼功能，前者可拍出電影菲林效果，後者把相片自動拼湊成故事畫面。搭載6.7吋AMOLED屏幕、S8 Gen 3 處理器、12GB RAM、512GB ROM及100W快充6,000mAh電池。