張與辰認有陰陽眼否認住凶宅　邱亞葵已放低龍婷

為紀念已故填詞人盧國沾，製作人丘亞葵將於6月7日假紅館舉行一場《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》，今日（24號）舉行記者會公布詳情，並透露演唱會計劃在盧國沾故鄉再舉行一場演唱會，而出席記者會歌手有「中年好聲音3」亞軍張與辰、季軍劉洋，還有實力派歌手張德蘭，呂珊及雷安娜。

記者會上，張與辰清唱了幾句劇集《小李飛刀》同名主題曲，而劉洋就唱劇集《大俠霍元甲》主題曲《萬里長城永不倒》，可是忘記歌詞，只唱到一句，他表示會努力記熟歌詞。

兩人表示比賽後極速登上紅館感榮幸，張與辰表示：「以前都係喺紅館睇演唱會，依家可以企喺紅館係難以置信，我都聽過好多盧國沾嘅歌曲，暫時唔知會唱邊首，不過最想唱《小李飛刀》。」

談及被爆家住北角區的凶宅大廈，他就話不知情，連地產經紀在亦未有提及此事，不過他所租住單位非凶宅，也未知哪樓層，況且：「香港地方唔係咁大，住嗰個單位死過人都好平常。」亦不介意外界將他和租住每日千元酒店的冠軍黃博比較，自言只要住得舒服及經濟上負擔得起就冇問題。

他還自爆曾有陰陽眼，所以主持過靈異節目，但成為基督教徒及常祈禱後，就跟靈體絕緣，未有發現現居單位有異樣，更讚單位好旺他：「參加比賽成個過程都住喺度，一切都好順，依家仲登上紅館添。」又話個人偏愛租樓，因可以體驗不同地區。

至於劉洋就話可踏上紅館，感覺如做夢一樣：「這是歌手夢想去的地方，是人生中美好的經歷。（獻唱《萬里長城永不倒》？）這是我印象中小時候聽過的歌，父親很喜歡，每日都重複回聽，歌曲在內地亦相當火。（騷上可會跳舞？）如配合到歌曲是不介意，只是這首歌不配合，是需要唱出民族氣勢，（留在個唱上才獻舞技？）也希望有個人演唱會，會努力令舞技增進。」劉洋又話租住港島南區，暫時未有置業打算，因香港的樓價太高，有謂他是內地火鍋店老闆也是有錢人，劉洋謙說：「再有錢在香港都不算太有錢，如在香港買屋子就等如在內地財富自由。」

演唱會製作人丘亞葵接受訪問時表示演唱會籌備倉促，幸得眾歌手鼎力幫忙為慈善出力，問到為何歌手名單未見冠軍黃博？他表示正和無綫商議中：「因為嗰日咁啱撞中無綫都有直播慈善騷，張與辰同劉洋唔使唱，所以有期嚟到紅館，但黃博被無綫安排咗唱晚上10點，盧國沾個騷係10時45分完，由將軍澳嚟紅館車程最少半小時，所以驚時間太忟，不過同無綫傾梗黃博嘅出場時間可唔可以調，大家互相遷就。」至於為何沒有邀請「中一生」及「中二生」？丘亞葵又說因「中三生」人氣最高，兼且「中二生」都要參演無綫騷，至於未有請曾傳緋聞的「中一生」龍婷，他指是考慮到她和周吉佩、李佳曾在顧嘉煇及黃霑演唱會演出過，跟之前的緋聞冇關。

問到是否不便和龍婷合作？他就覺得：「大家做娛樂圈有適合嘅項目咪傾囉，（有前有計劃同龍婷合作搞演唱會喎？）冇傾啦，冇聯絡架啦，嗰件事我擺低咗啦。」再問到早前龍婷被影到掃名牌，而他則捱麵包及搭巴士，丘亞葵指當晚出席晚宴，因飲過酒才不駕車改搭2元車資的巴士回沙田寓所，更笑言：「飲咗酒再揸車先係大新聞。」