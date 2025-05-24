中年好聲音3紅白大戰︱黃博劉洋張與辰挑戰「死亡之歌」

無綫綜藝節目《中年好聲音3紅白大戰》將於明天（25日）播出上半場，20名「中3生」分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮，白隊由《中2》亞軍譚輝智擔任隊長，紅隊隊長則為「中1生」支嚳儀，評審方面，除了周國豐、張佳添及海兒外，還有谷婭溦助陣。

今集共會播出四個回合的競賽部分，最大亮點絕對是「三大魔王」劉洋、張與辰及黃博挑戰難度極高的「死亡之歌」的巔峰對決，打頭陣的劉洋獻唱《浮誇》，雖然他當日聲線沙啞，但他仍挑戰難度，一再飆高音，而且感染力及壓台感亦絲毫未受影響，獲得評審一致好評，谷婭溦大讚：「在這麼沙啞的情況之下，你的高音還是那麼的穩。」劉洋笑言自己唱到腰痛。

至於張與辰則獻唱張學友名曲《餓狼傳說》，同樣獲得評審高度評價，谷婭溦揚言：「非常完整嘅表演，好享受你嘅舞台，最好嘅地方係我見到你嘅進步。」聽完曾在節目中擔任自己導師的谷婭溦如此正評，張與辰忍不住公開道謝：「我一直未有機會面對面多謝溦溦老師，真係好多謝你，你幫助咗我好多，我以前一直對自己無信心。」場面感人。代表紅隊應戰的黃博以其特有的唱腔演繹了陳奕迅的《陀飛輪》，海兒坦言聽到「起晒雞皮」，張佳添直言：「唔係魔頭都好難挑戰。」

另外，節目中驚喜環節就是安排《中3》第四到第七名獻唱決賽預先準備的決勝快歌（因為決賽只有頭三名才可於當日在台上獻唱），其中第四名的李金凱獻唱了決勝快歌《頭髮亂了》，出名唱抒情歌別具感染力的金凱，演繹快歌同樣揮灑自如，而且肢體動作等表現均充份反映出他相當享受舞台，極盡視聽之娛。