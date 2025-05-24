阿Mo成功操控輪椅　慢繞一圈10分鐘完成「生命首航」

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（24日）他發出第148封代禱信。

李盛林牧師透露，阿MO迎來新突破，在低頻電刺激輔助下，首度實現自主操控電動輪椅10分鐘里程碑，包括轉向、直行、停止。他運用肩膀力量帶動僵硬手腕，主動成功操控輪椅緩慢繞行一圈，10分鐘完成「生命首航」。

代禱信長文如下：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 148 (20250525) 「最尖端脊椎創傷治療：三位一體」*

「…神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」 (哥林多前書10:13)

*【經文解釋 (下)】*： 使徒保羅指引信徒經歷試探困境

*使徒保羅教導信徒：身處試煉或困境時，切記神必「開闢出路，助你堅忍」*。關鍵在於「以史為鏡」——回望過往，雖無法重寫人生，卻能從中提煉智慧。正如聖經中：以色列民在曠野的迷失、約瑟在冤屈中的堅守、大衛跌倒後的悔悟，皆揭示一個真理：過去的傷痕暗藏神鋪排的出路。真正的反思不在懊悔，而在從破碎中看見神修復的痕跡，讓昨日之痛化作今日抵禦風浪的鎧甲。

*【阿MO在經文中的體驗 (下)】*

阿MO未將傷痕釀成苦酒。既未沉溺往昔輝煌，也未困在理想驟碎的風暴中，更不耽溺他人判定的無望荒原。*他選擇在仰望中等候晨光，同時俯身將斷裂處編織成繩——於廢墟中重建時，每塊殘瓦都在見證：真正的勇者，是在深淵裡同時仰望星空與修築階梯的人*。

*(一) 啟言 (Mo)：* 邁向廣闊治療的空間 (2)

1) 人體雖是造物主精心雕琢的生命系統，其精密程度往往令人驚嘆——即便毫釐之差的結構損傷或機能失調，都可能對生命運作產生顛覆性影響。*阿MO的遭遇正是最佳例證：脊髓中僅數公分的創傷區域，便徹底瓦解了原本協調自如的生理機能*。

2) *近年對脊椎創傷在醫學的「精準調控」研究上有很多突破的發展*。

a) *「腦機介面 (Brain Computer Interface，BCI)」* 是將大腦所產生的運動指令經過解碼後，可以用於控制外骨骼或機械臂，讓癱瘓者重新抓取物品、行走，甚至操作電子設備。

b) *「硬膜外脊髓刺激（Epidural Spinal Cord Stimulation, SCS）」*：在脊髓硬膜外腔（硬脊膜與椎管之間的空隙）植入電極，釋放特定電脈衝以調節神經活動的治療技術，協助重新建立運動控制。再結合復健訓練，部分患者可恢復站立、踏步等動作。

3) *2025年脊椎復康邁入「黃金三角 – 三位一體」時代*：「腦機介面」(BCI, SCS)精準調控神經信號 + 「幹細胞再生技術修復損傷 」+ 「密集訓練」，這意味著像阿MO這樣的脊髓損傷者，將不再受困於「不可逆轉」的醫學定論——當精準醫療遇見再生奇蹟，癱瘓者的輪椅正逐漸轉化為通往自由行動的科技方舟。

4) *禱告*：

*a) 脊髓電刺激技術（SCS）點亮希望*：阿MO在低頻電刺激輔助下，首度實現自主操控電動輪椅10分鐘里程碑（包括轉向/直行/停止）。*求主繼續施恩，引導「神經重塑工程」邁向更大的更新：*

1️⃣ 精準控制：從機械指令到肌肉記憶的轉化

2️⃣ 末梢覺醒：為手指微動能打開毫米級突破窗口

*b) 代禱焦點：解鎖脊損重生方程式*

1️⃣ *科技療程普及化*：為「黃金三角 – 三位一體療法」（神經調控/再生醫學/復健訓練）加速落地普及應用禱告

2️⃣ *資源通道開啟*：求啟動專項醫療基金的出現，以科技之力為貧困患者鋪設康復階梯

*(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】再感動流淚*

*2023年2月12日，我們見證阿MO首次顫巍巍被動站起（代禱信29）已感動流淚*。最近更迎來新突破——他運用肩膀力量帶動僵硬手腕，主動成功操控輪椅緩慢繞行一圈，10分鐘完成「生命首航」，這真真正正帶來我們感動的淚水。這讓我們真實看見：當醫學科技遇上堅韌意志和信靠仰望神，每個0.1毫米的移動都是改寫癱瘓命運的奇蹟刻度。

隨著阿Mo治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「*148 最尖端脊椎創傷治療：三位一體*」。