盧冠廷最後一次紅館騷　爆當年不再出碟真相

資深歌手盧冠廷（LoLo）近日接受電台節目訪問，LoLo將於下月在紅館舉行兩場演唱會，談及事隔9年才申請到紅館檔期，LoLo不諱言今次將會是他最後一次紅館個唱：「肯定今次係最後一次！你計吓數，9年後我84歲啦，唔好搞啦！休息下好過。」他透露在演唱會上會選唱自己過往為他人創作的經典金曲，包括張學友的《天變地變情不變》、張國榮的《你在何地》及羅文的《朋友一個》等，而講到自己最愛的作品時，他篤定地說是89年電影《群龍戲鳳》的主題曲《憑著愛》：「當時香港歌手大部份都改編台灣或日本歌，但《憑著愛》一出，台灣姜育恆將佢改成《再回首》，係第一次！之後《再回首》喺春晚成七億人聽，首歌雖然唔係我唱，但作為作曲人去生出呢個藝術品，係好開心！更勁嘅係王家衛《繁花》揀咗六十隻歌，全部都播一次就算，唯獨《再回首》重複咗五、六次，係經典過經典！」

提到LoLo於1991年殺入台灣巿場與音樂大師李宗盛合作專輯《我（們）就是這樣》，LoLo坦承當時對這張專輯的期望很大，可惜結果不似預期：「我、我太太同李宗盛都將最好嘅嘢放晒落呢張碟，期望肯定大。李宗盛話用咗300萬，淨係錄音都95萬，但喺香港只賣得萬五張。雖然李宗盛話隨時可以出第二張，但我唔想再蝕晒人啲錢！之後我係唔再出碟，唔想嘥人錢！都已經唱咗十年，咪算囉！」他否認當年是創作瓶頸位：「唔係我創作瓶頸，而係個巿場唔接受你，你識飛天都冇用！咪做有人接受你嗰啲，咪繼續做電影配樂囉！」他坦言若非2015年有唱片公司邀請他復出、灌唱片及開騷，他也不會再有出歌出碟的大計。他指多年來的版稅收入及西貢開設了18年的綠色商店，已足夠他夫妻生活：「版稅OK㗎！養咗我哋幾十年。間舖生意都好，同樣養咗我哋18年。」