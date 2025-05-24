Victoria June混血淫娃　愛心爆棚

雖然話職業無分貴賤，但好多人對脫星存有偏見，總覺得佢哋一係貪錢，一係淫賤，為人好極有限，但喺美國四仔界就有一位混血嬌娃以愛心爆棚見稱，佢就係憑巨乳上位嘅Victoria June。

照顧長者

喺美國紐約市布魯克林出生嘅Victoria June，係一名混血兒，父母來自波多黎各同多明尼加，所以外形上同氣質上好有拉丁女郎嘅味道。據阿妹憶述，童年時經常往返美國同多明尼加，學業受嚴重影響，幸好獲得布魯克林區嘅長者幫忙照顧，為人尚算生性，並喺高中畢業後，加入一家老人院，擔任家庭健康助理。對阿妹嚟講，呢份工可以幫到老人家，好有意義，過程中得到唔少滿足感，只可惜收入只屬一般，惟有每晚去男士俱樂部跳艷舞幫補生計，亦成為日後投身四仔界嘅契機。

人緣極好

原來Victoria June喺夜店任職期間，同四仔片廠Girls Gone Wild嘅攝影師結緣，喺對方介紹下，入去片場做兼職，並同脫后Natalia Starr成為咗好姊妹。有一次，阿妹向對方打聽拍四仔係咪搵到食，結果呢位姊妹誠懇地表示，以佢嘅條件一定紅，仲幫忙推薦添，於是喺2017年為著名四仔片廠Bang Bros演出處女作《Administrative Opinion》。雖然阿妹喺片中只有口愛演出，但憑住一對激凸車頭燈，得到唔少四仔迷注意，仲引來Evil Angel、Girlfriends Films、Brazzers等片廠嘅垂青。

家陣Victoria June已經喺四仔界名成利就，但間唔中都會返院舍探望一班老友記，果然係愛心爆棚！

Profile

出生地：美國紐約

身高：160cm

三圍：36F-26-34

貴為新一代脫界天后嘅Victoria June，深明行善最樂嘅道理，唔止成人網紅事業做得有聲有色，仲好積極參與慈善事業，經常落手落腳參與地區事務，非常抵讚！