【是日通勝】

農曆四月廿八

乙巳年 辛巳月 甲午日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、出行、移徙

忌：出財、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：07、18、24

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

金牛座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

雙子座：跟伴侶要學會互相信任，否則易出現爭執。

巨蟹座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

獅子座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

處女座：趁周日接觸大自然，可給緊繃的身心鬆綁。

天秤座：出席約會要守時，遲到的後果會很嚴重。

天蠍座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

人馬座：要做個精明消費者，勿盡信推銷員的說話。

山羊座：錢銀來得快去得快，是時候要做理財計劃。

水瓶座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

雙魚座：易因耳仔軟而亂購物，逛商場要看緊荷包。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）鼠 健康差

鼠：是日沖煞，健康運較差，舊患易復發。

牛：應多留兩個錢傍身，勿打腫臉充胖子。

虎：人緣不錯，日常閒聊也能獲有用資訊。

兔：財運上升，趁機多做好事，利人利己。

龍：別待薄自己，好好玩一天，可重拾笑容。

蛇：人際關係出問題，對家人要心懷感激。

馬：運氣好得令人羨慕，荷包易有意外進帳。

羊：因家事感到苦惱，或有需要破財擋災。

猴：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

雞：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：受感情問題困擾，需要讓自己靜一靜。

豬：貴人運強，嘗試接觸新事物，獲益良多。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

鼻子藏着一生的感情密碼

俗語說「問富在鼻」，鼻子不僅關係着一個人的財富運勢，對女性而言更是重要的「夫星」所在。甚麼鼻相預示着美滿姻緣？

1.鼻樑高挺有肉：天生的貴婦命

擁有高挺鼻樑且鼻頭有肉的女生，通常心地善良、氣質高雅，這類女性容易獲得丈夫疼愛，但要注意的是，她們往往自尊心較強，需要伴侶的包容與呵護。若遇到合適的對象，一定要好好把握。

2.臉大鼻小：勞碌命但晚年有福

面部寬大而鼻子相對較小的女性，往往需要為家庭經濟分擔重任。相書有云：「面大鼻小，一生常自歷艱辛」。這類女性確實容易遇到需要為家庭操勞的情況，甚至可能為丈夫承擔債務。但值得欣慰的是，她們通常能培養出孝順子女，晚年反而能享受天倫之樂。

3.鼻樑有節：性格剛強 婚姻多波折

鼻樑中間有明顯凸起的人，個性較為固執倔強。女性若有此特徵，在婚姻中容易因強勢性格與伴侶產生矛盾。建議這類女性學會以柔克剛，適當示弱反而能讓婚姻關係更加和諧。

4.鼻樑低平：宜配年長伴侶

鼻子扁塌的女性通常精力不足，個性較為軟弱。她們的丈夫往往需要承擔更多家庭責任。若鼻形像孩童般小巧翹起，則說明性格天真單純，這類女性適合與年長成熟的男性結合，婚姻穩定性會更高。

5.鼻歪或有痣：婚姻多波折

鼻子明顯歪斜的女性，婚姻路上往往坎坷多舛，可能會有多次婚姻經歷。而鼻樑或鼻頭有黑痣的人，則容易遇到身體欠佳的伴侶，或遭遇財務危機。不過命運並非一成不變，通過積德行善、調整心態，仍可改善運勢。