迪麗熱巴《女足》由頭拍到尾　穩坐女一位

影星周星馳新作《女足》「女一」誰屬，眾說紛紜，一直被指是「坐正」女主角之位的內地女星張小斐，未待劇組殺青已完成個人的拍攝部分，令由頭拍到尾的迪麗熱巴頓成「女一」焦點！《女》片猛將如雲，有指張栢芝都獲邀客串，昨日迎來45歲生日的她，更獲粉絲大搞應援賀壽！

周星馳新作《女足》自3月初開機後，一直備受關注，尤其演員陣容及「番位」更出現不少說法，有指內地藝人張藝興及張小斐為男、女主角，迪麗熱巴只是配角，而張小斐為演好角色，事前做足準備，不停「狂操」，練到有腹肌，而她在片中所穿的球衣號碼是「10號」，跟當年周星馳主演《少林足球》一樣，「女一」之說有迹可尋。

《女》片由開拍至今，一直是秘密進行拍攝，不少媒體都想拍到最新情況，早前電影大隊於內地某大型球場進行拍攝，流出不少路透照，當中可見現場除了有大量帳篷及吊臂外，還出動多架演員休息車，甚具陣容，有指周星馳在片場走來走去，親自作出指點。直至近日，有傳電影上周已火速煞科，張小斐亦被拍到完成拍攝後離開深圳，令不少網民感嘩然，因只拍攝了兩個月便完工，比原定快了足足一個月，但原來並非全片煞科，只是張小斐的戲份經已拍完，而迪麗熱巴的戲份將要拍到下月6日，與劇組一齊竣工。

電影綜藝兩兼顧

迪麗熱巴由開鏡到煞科，全程都有份參與，加上與周星馳關係密切的電影人田啟文早前受訪，直指迪麗熱巴的角色在新片中佔據重要地位，早前亦拍到迪麗熱巴身穿紅色「8號」球衣在片場不斷練習，令誰是「真．女一」再次引起熱議。迪麗熱巴為了拍《女》片亦犧牲不少，除了練到周身痛之外，下月3日的33歲生日，也要在片場中度過。除了兼顧電影外，迪麗熱巴早前亦拍了不少綜藝節目，近日其工作室便鋪出多張她於《開始推理吧3》的造型照，其古典美人造型一出，輕易贏得粉絲激讚非常漂亮。

除了「主角之爭」外，《女》片其他演員名單同樣睇頭十足，當中包括視后蔡思貝、韓國影帝宋康昊等。近日更有指曾客串《少林足球》的張栢芝亦將會再做串星，近年她與周星馳於網上有不少互動合作，多年來保持友好關係，如果今次客串成事的話，可說意義十足。至於昨日45歲生日的栢芝，獲一班粉絲特別在港大搞巴士及商場螢幕應援，她事前全不知情，當見到時都大感驚喜，非常感謝粉絲們多年來的愛戴！一向家庭至上的她，現正放生日假，實行與3個兒子享受家庭樂，作為自己的生日禮物。

林允演《聊齋》分飾兩角

內地女星林允雖然沒有續約周星馳旗下，但二人關係仍相當不錯，周星馳開拍《女足》都有預她一份。不過，由她主演的電影《美人魚2》則至今仍未有映期，連近日在廈門舉行的大型電影推介會，亦未有媒體提及《美2》，令不少網民將該片列為「星爺傳說」，不知何時才能欣賞。

雖然主演電影未有映期，但林允的工作一個接一個，近日拍攝古裝劇《聊齋》，劇中飾演「瑤華公主」及「春花」兩個角色，「公主」高貴漂亮，「春花」則樸素無華，網民盛讚兩款造型都很適合她。