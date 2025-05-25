康城電影節︱出爐奧斯卡影帝艾哲倫保迪天價拍賣藝術品

年度《美國愛滋病研究基金慈善晚宴》（amfAR Gala）上周四（22日）於《第78屆康城電影節》舉行，巴西女模Sofia Resing、匈牙利女模Barbara Palvin與德國女模Heidi Klum等大鬥性感，已故美國天王米高積遜（Michael Jackson）的模特兒女兒巴莉絲積遜（Paris Jackson）則穿上一件透視晚裝長裙，雙肩設計有如飛翼，帶有時尚未來感。今年第2度獲奧斯卡影帝的美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody），在晚宴上拍賣他以已故美國女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）為主題創作的藝術品，他致詞時笑言要全場收聲：「唔該，靜一陣，我知間房好大。」他繼而解釋作品向瑪麗蓮致敬，代表她所未能活出的人生：「女人成日被媒體同社交媒體物化，要睇落好靚，而佢哋係好靚，但佢哋嘅內在其實先係世上最重要。」

作品賣出42.5萬美元（331.5萬港元）高價後，艾哲倫走到美國男星好友里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）所在的桌子與他擁抱。里奧仔全晚作風低調，與意大利模特兒女友Vittoria Ceretti一起。