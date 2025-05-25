大S前夫汪小菲脾氣暴躁　妻子Mandy自救方法曝光

台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，日前與和台灣女友馬筱梅（Mandy）在北京舉行婚禮。近日，夫妻在婚宴後首度公開合體現身，參加旗下餐廳的開幕儀式。過程中，網友發現汪小菲幾乎全程黑面，開直播前還對員工發脾氣，令人難以接受。不過，Mandy卻冷靜地看着他，讓汪小菲最後尷尬得不敢再多發脾氣。

有網友分享一段影片，見汪小菲看到員工架起手機鏡頭，立刻指着員工罵：「你為甚麼要拿這個（帳）號來播我們？我們是要賣貨、我們是要拉業績的，不是來幫你炒號的」。Mandy表現從容，一邊塗護唇膏、一邊眼睛張大看汪小菲發脾氣，看來已經見怪不怪。接著，她溫柔地提議員工將鏡頭對準他們。直播開始後，汪小菲在一旁不說話，Mandy則對網友說：「對，你不覺得哥（指汪小菲）生氣很可愛嗎？然後生氣完之後他自己又要很尷尬地轉回來」。

鏡頭外的員工讚Mandy把汪小菲摸得很透徹兼EQ很高，Mandy則表示每次見汪小菲生氣暴躁的時候，她就只會在旁冷靜等他發完脾氣：「然後他（汪小菲）就會很尷尬的看着我，自己找個話題說要不要喝水啊？」對此網友表示：「現在才剛開始，而且是罵別人，以後時間長了，他罵的是你，而且當眾罵，你就不會很冷靜了」、「這個女人，無敵了」。