康城電影節︱舒淇新作《狂野時代》勇奪特別獎

《第78屆康城電影節》剛舉行頒獎禮,今屆唯一一部爭金棕櫚獎的華語片 《狂野時代》最終勇奪特別獎。

影片由內地導演畢贛執導,兩大華紅星易烊千璽與舒淇合演。影片日前舉行首映後大獲好評,據知影片於《康城》首映後獲好大回響,影片發行權已賣出多國包括意大利、德國、奧地利、瑞士、西班牙、葡萄牙、希臘、波蘭、韓國等。美國、日本、拉丁美洲還有澳洲和新西蘭等國家和地區的發行權還在商談中。

《狂野時代》是一部融合科幻、超現實與哲學思辨的藝術片,影片通過6個獨立又互相關聯的故事章節展開敘事,結構上致敬百年電影史,同時探討人類與人型機器人之間的精神交互。故事背景為未來世界,講述舒淇飾演的一名女性因腦部手術陷入昏睡狀態,意識中意外發現一具由易烊千璽飾演的人型機器人殘骸。她以講故事的方式喚醒它,兩人共同墮入由人類意識構成的「永恒時區」,經歷跨越不同時空的精神漫遊。易烊千璽於片中一人分飾5角,角色包括「科學怪人」、「囚犯」、「間諜」、「騙子」及「古惑仔」。片中有一場於90年代香港發生長達30分鐘的長鏡頭,出現港式黑社會打鬥、卡拉OK粵語老歌等,被視為向「王家衛電影」致敬。

至於金棕櫚獎就伊朗導演約化巴納希(Jafar Panahi)的新作《 It Was Just an Accident》奪得,他被視為伊朗新浪潮電影運動中重要一員,十多年前因聲援反政府示威及公開批評政府而被捕,並禁止拍電影及出國,這十多年間,他無懼政府打壓繼續拍片.

【《第78屆康城電影節》部分得獎名單】

金棕櫚獎:《 It Was Just an Accident》

評審團大獎:《Sentimental Value》

評審團獎:《Sound of Falling》與《Sirat 》

特別獎 :《狂野時代》

最佳導演:Kleber Mendonça Filho(《The Secret Agent》)

最佳男主角:Wagner Moura(《The Secret Agent》)

最佳女主角:Nadia Melliti (《The Little Sister》)