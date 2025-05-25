兩地頂流世紀聯乘　林俊傑被謝霆鋒考起

新加坡歌王林俊傑（JJ）暌違兩年再度來港，於5月24及25日假啟德體育園主場館舉行一連兩場巡迴演唱會。臨開騷前，大批「J迷」一早到場外應援，而紀念品區亦出現長人龍。

演唱會正式開始，全場爆滿，穿上藍色西裝的JJ隆重登場，台下「J迷」熱烈喝采，之後孭住結他自彈自唱，盡顯其多才多藝一面，再換上銀白闊膊裝造型，未知是否因網友用低炒角度拍攝，令JJ身形顯得壯健之餘兼且面圓圓，加上其迷人酒窩，感覺他相當可愛。

而JJ開騷前一日先跟香港歌迷問好，在社交網上載多張綵排相，見穿上便裝、頭戴Cap帽的他在台上又唱又跳，還試踏可升高達逾2米的小型舞台。又分享一條食熱狗片，原來演唱會場內發售的熱狗，是4月時同樣在啟德主場館舉行個唱的謝霆鋒旗下品牌「鋒味」出品，霆鋒更以熱狗為JJ打氣：「To JJ,WELCOME TO HK,GOOD SHOW ,NIC」，香港、新加坡兩地天王難得在演唱會Crossover合作，令粉絲大為驚喜。

而JJ為感謝霆鋒的盛情，大讚霆鋒的「辣蟹爆汁蝦肉熱狗」好食，只是他似乎不慣帶貨，見他不是講得『甩咳』，就是講錯為「辣蟹爆汁『夏日』熱狗」及「蝦肉『肉』狗」，令在場的工作人爆笑，最後嫌自己有「語病」的他，索性放棄「賣廣告」，對住鏡頭狠狠地「吔包」，再笑住話「不管先吃了，好食」作罷，十分搞笑。