伴侶背叛後　你會怎麽做？

現代人幾乎機不離身，手機如同我們身體的延伸，儲存我們的生活點滴和重要資訊。想像如果你的手機屏幕突然碎裂，你會怎麼做？這個看似日常的反應，其實也反映了你面對感情危機時的處理方式。如果把摔壞的手機比喻成背叛的戀情，你會如何應對這份「破碎」的關係呢？

【問題】你不小心摔壞了手機屏幕，你會怎麼做？

A.馬上換新手機

B.送到維修店修理

C.暫時不用手機

D.要求摔壞手機的人賠償

【答案分析】

A.馬上換新手機 —— 果斷分手

如同你毫不猶豫地換掉壞掉的手機一樣，在感情中，你也是個快刀斬亂麻的人。一旦發現戀人劈腿，你會立刻斬斷這段關係，不再留戀。你相信「天涯何處無芳草」，不會為了不值得的人浪費時間和感情。即使對方苦苦哀求，你也絕不心軟。

B.送到維修店修理 —— 選擇原諒

你會把手機送去修理，就像你會努力修復破裂的感情一樣。你對待感情認真且專一，相信真愛能夠克服一切困難。即使戀人犯錯，只要對方真心悔改，你願意給彼此一次機會，重新開始。

C.暫時不用手機 —— 假裝沒發生

就像你可以暫時不用手機一樣，在感情中，你可能會選擇逃避現實。即使察覺到戀人劈腿的蛛絲馬迹，你也會選擇視而不見，假裝甚麼都沒發生。你害怕面對真相，害怕失去對方，寧願自欺欺人地維持現狀。你甚至可能會為了抓住對方，而更加緊密地控制這段關係，例如催婚等。

D.要求摔壞手機的人賠償 —— 以牙還牙

如同你會要求對方賠償摔壞的手機一樣，在感情中，你也會採取報復手段。如果戀人背叛了你，你會以其人之道還治其人之身，讓對方也嘗嘗被背叛的滋味。你不會輕易咽下這口氣，即使玉石俱焚也在所不惜。