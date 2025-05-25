【營事檔案】夏威夷果奶酥吐司

空口食一片白麵包固然會有些沉悶，夾入芝士、火腿、煙三文魚等的鹹口味又已經經常食用了，甜口味又擔心糖分超標。去過台灣吃過當地的奶酥吐司，可算是驚人的好吃，香酥的牛油及奶香令人不禁沉迷。但從營養角度來看卻隱藏健康隱憂，因此今次以夏威夷果模仿奶酥的口味，並十分成功啊！

奶酥邪惡之源

傳統奶酥的主要成分是牛油、糖和麵粉，這三者的組合令奶酥成為高熱量的吐司抹醬。牛油富含飽和脂肪，過量攝取可能增加壞膽固醇水平，提升心血管疾病風險；而精製糖會導致血糖波動，長期可能引發胰島素阻抗。市面更有不同的口味，如抹茶、朱古力等，熱量及糖分就更加驚人了。

夏威夷果的單元不飽和脂肪酸

今次食譜選用了夏威夷果，它是優質的脂肪來源，富含單元不飽和脂肪酸，尤其是油酸，不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇，同時維持好膽固醇水平，對心血管健康有益。此外，夏威夷果也含有維生素E、鎂和膳食纖維，適量攝取可幫助抗氧化、調節血壓和促進腸道健康。但需注意其熱量及脂肪都比較高，建議健康人士每天攝取一小把（約20-30克）的堅果，應適量食用。

夏威夷果奶酥吐司

材料：

夏威夷果 25克

麵包 1片

調味料：

蜜糖 2茶匙

海鹽 適量

做法：

1) 夏威夷果用攪拌機打成蓉

2) 加入蜜糖及海鹽再打至細滑

3) 抹上麵包上

4) 焗爐180度焗10分鐘至表面金黃，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。