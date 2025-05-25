炎明熹版《蜚蜚》破千萬Views　本尊蒲頭答謝支持

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）因續約問題，遭無綫雪藏近一年，近日有指她無緣繼續為人氣劇集唱片尾曲。不過有指她已跟內地娛樂公司簽約，以千萬酬金轉會，同時獲粉絲在社交平台發功力谷其唱歌短片，勢登「千萬點擊女王」之位！

2022年初登《聲生不息》舞台的炎明熹（Gigi）選擇了《蜚蜚》讓內地觀眾認識，《蜚蜚》是已故歌手陳僖儀（Sita）的經典歌曲，Sita離世後，不少歌手都挑戰過《蜚蜚》向原唱致敬，包括韓國女團NMIXX。《蜚蜚》原曲為韓國OST，到了香港成為了熱門歌曲《蜚蜚》，旋律優美又不失難度，近年成為歌唱比賽的熱門選曲。

此曲在正式錄影是Gigi以最強發揮演繹，令人眼前一亮，原來在節目綵排時亦曾被此曲難到，連續兩次破音，Gigi曾公開表示：「第一天去綵排的时候，唱《蜚蜚》常常破音到第2天時仍是如此，當時很想逃離現場，非常尷尬，讓所有工作人員第一天認識或見到我就聽到了破音，真的是形象破裂。但是他們都沒有說我，反而還彭勵我，其實我很清楚自己是咋回事，所以我很失落的坐車回去了，整個過程我就像是魂魄丢了。」幸而在正式演唱的時候，她交出了好成績，轉音﹑高音等技巧令人咋舌。

《聲生不息》初舞台後，《蜚蜚》成了Gigi的翻唱代表作，她的《聲》版《蜚蜚》在短片的「湖南衞視芒果TV官方頻道」點擊率勢如破竹，瞬間突破百萬views，節目播畢後，Gigi版本的《蜚蜚》在網絡在廣傳，截至2025年已突破9.6M次點擊，現已破一千萬大關，Gi炎粉對於Gigi的熱門影片流量甚為緊張，日前更在粉絲群中呼籲fans表示：「《蜚蜚》官方版仲爭30幾萬就過千點擊，希望大家唔好畀佢停，喺五月可以過千萬。」然而Gigi昨日終於做到，並在社交網感謝大家的支持。

Gigi版本《蜚蜚》令人耳朵懷孕，近月在《中年好聲音3》出現了另一版本，有大魔王之稱的黃博在比賽後段，選擇超高難度的《蜚蜚》應戰，不負眾望獲得96分佳績。