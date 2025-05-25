三十五年東甲老陳皮吊燒琵琶鴿：約45日大重12両的乳鴿醃12小時，拆走胸骨以鋼叉串好，上皮水風乾，燒好後放在燜香的五年陳皮上奉客，皮脆肉香。（胡振文攝）

開餐時如何挑選一間餐廳，好多時美味食物與舒適雅致環境是兩大法則，近日有不同風格中菜館經翻新，裝潢富氣氛及朝氣之餘，菜單也來個大革新，由精緻點心、新派小菜等俱備，讓大家的視覺和味覺得以提升至更高層次。

中環：燒味變奏

想宴客，時尚雅致裝潢，配高質得體菜餚，是不錯的選擇。中環高級中菜館早前經過翻新，餐廳玄關變得更明亮寬闊，除更換家具外，餐廳取納熟客意見，為牆上的手工刺繡圖案重新修復，營造出舒適又自在的氛圍。行政總廚張嘉裕師傅同時將菜單升級，選用優質食材融入粵、川、京風格，打造別樹一格的新菜單。

以粵菜為例，當中又以燒味佔重要地位，推介的「炭香斬料肥叉」是半肥瘦叉燒，表面烤得焦香，上桌時在高溫備長炭上淋玫瑰露，加添香氣。以琵琶鴨作靈感變奏的「三十五年東甲老陳皮吊燒琵琶鴿」，選用45日大的乳鴿，塗上自家製的陳皮醬醃製和風乾，有柯打才燒製，上菜時會放在燜香了的5年新會陳皮上，甘香味濃。

好多人愛吃海鮮，本地烹調方法五花八門。大廚將沙煲燒熱，將料理用葱油炒香，帝王蟹腳配加蒜蓉炒煮的25年潮汕老菜脯醬，放在沙窩來焗煮，最後淋上廣東米酒，提香又提味。至於惹味的辣子汁小鬼蝦，蝦肉和油炸鬼串好炸香，糖醋汁和辣椒汁等煮均再放蝦球油炸鬼，蘸沾花椒油來吃，辛香彈牙。另外，炸釀蟹蓋變奏的巨型版本原隻帝王蟹蓋焗飯，膏蟹湯加帝王蟹肉、日本牛奶、忌廉和芝士煮至濃稠，加炒飯釀好，表面是撒滿麵包糠的威化紙，炸至金黃酥脆，鮮香又濃郁美味，坊間少見。最後來一口酸甜矜貴的血燕百香果烙，味蕾大滿足。

金鐘：摩登茶館

小時候每逢假日，不少人都會一家人上茶樓歎一盅兩件，共享天倫。金鐘的摩登點心茶館經翻新重開，裝潢以20世紀初本地茶樓客人喜愛提鳥籠品茶的文化作靈感而成；天花放置鳥籠點綴，周邊有呼應古董鳥籠的圓潤結構與金屬骨架、帶紋理的玻璃窗和羽毛圖紋牆和黑白舊照片，表現了匠心獨運的細節。在這個新舊交融的茶館內，總廚梁國華師傅為客人打造出摩登風味的點心和小菜。

點心琳琅滿目，好似升級版的紅蝦腐皮卷，餡料是鮮甜的蟹肉絲，腐皮先煎後炸，表面放上西西里紅蝦和香葱油等，鮮味爆燈。應季的香樁菜蝦餃，為傳統口味帶來一絲清新氣息。全新演繹的順德黃皮老虎斑餃是大廚對家鄉的回憶，魚肉加蝦肉和蔬菜拌勻，再用順德豆豉和蒜等提香，令人回味。下午茶時段更會以鳥籠造型茶架盛載多款點心，吸睛又美味。

點心以外，主菜和主食同樣多選擇。海鮮婆參燒豆燒以多款海鮮配炸豆腐煨煮，入味又好下飯。薑葱撈麵搖身一變成高級花膠撈麵，花膠以濃雞湯煮至入味，加點薑葱醬油和粗麵拌着享用，吸汁又惹味。以蠔仔粥作靈感的蟹肉泡飯，鯽魚和東星斑熬煮的湯汁配香米和蟹肉，鮮香軟綿。