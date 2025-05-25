Taylor Swift老竇護女心切　插手Blake Lively官司向對家爆料

美國女星Blake Lively與美國導演兼男星Justin Baldoni合作電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）後反目成仇，分別互告性騷擾與誹謗，Justin更拖Taylor落水傳召她上庭作供，坦白自己有否幫Blake向Justin施壓控取得電影控制權。早前Justin一方律師指Blake威脅美國天后好友Taylor Swift如果不公開支持她，就會流出對Taylor不利的私人短訊對話，告密者身份曝光，原來就是Taylor老竇Scott Swift！

知情者透露：「Scott Swift唔想個女繼續被拖落水，所以自願向Justin一方提供呢個訊息，作為Justin撤回傳召Taylor嘅條件。」Justin律師早前曾指一個與Taylor關係密切的人向他們在電話傾談了1個小時，提供重要訊息，但當時未有公開對方身份。Justin一方守諾撤回傳召Taylor，但Scott Swift提供的資料被法官拒絕納入法庭，指其「不妥當」與「無關係」。